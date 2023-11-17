英前首相重返政壇任外相　卡麥隆首站出訪烏克蘭　

▲英國外相卡麥隆（David Cameron）訪問烏克蘭與總統澤倫斯基會晤。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國前首相卡麥隆（David Cameron）接任外交大臣後，隨即出訪烏克蘭與總統澤倫斯基、外交部長庫列巴（DmytroKuleba）會談。卡麥隆強調，無論需要多久時間，英國都將持續支持烏克蘭，並重申烏克蘭應當成為北大西洋公約組織（NATO）一員。

卡麥隆首次以外交大臣身分出訪，選擇到烏克蘭與澤倫斯基會面，他表示，無論需要多長的時間，英國都會堅定支持烏克蘭，「我在這裡想說的是，我們將繼續給烏克蘭外交、經濟和軍事上的支持，不僅是今年和明年，而是無論多長的時間。」

卡麥隆也提到，英國將與盟國合作，確保國際注意力集中在烏克蘭。英國外交部也指出，英方立場明確，烏克蘭應當成為北約一員，並將持續與盟友協調合作，讓烏克蘭入會路徑更順暢。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他對卡麥隆的到訪相當感謝，他擔心以色列在加薩的戰爭已經轉移了人們對烏俄戰爭的注意力，「世界並沒有那麼關注烏克蘭的戰場局勢，這種分散關注的做法真的沒有幫助。」