英前首相重返政壇任外相　卡麥隆首站出訪烏克蘭　

▲英國外相卡麥隆(David Cameron)訪問烏克蘭與總統澤倫斯基會晤。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

英國前首相卡麥隆(David Cameron)接任外交大臣後,隨即出訪烏克蘭與總統澤倫斯基、外交部長庫列巴(DmytroKuleba)會談。卡麥隆強調,無論需要多久時間,英國都將持續支持烏克蘭,並重申烏克蘭應當成為北大西洋公約組織(NATO)一員。

卡麥隆首次以外交大臣身分出訪,選擇到烏克蘭與澤倫斯基會面,他表示,無論需要多長的時間,英國都會堅定支持烏克蘭,「我在這裡想說的是,我們將繼續給烏克蘭外交、經濟和軍事上的支持,不僅是今年和明年,而是無論多長的時間。」

卡麥隆也提到,英國將與盟國合作,確保國際注意力集中在烏克蘭。英國外交部也指出,英方立場明確,烏克蘭應當成為北約一員,並將持續與盟友協調合作,讓烏克蘭入會路徑更順暢。

澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)表示,他對卡麥隆的到訪相當感謝,他擔心以色列在加薩的戰爭已經轉移了人們對烏俄戰爭的注意力,「世界並沒有那麼關注烏克蘭的戰場局勢,這種分散關注的做法真的沒有幫助。」

Hosted @David_Cameron on his first visit to Ukraine as Foreign Secretary of the UK.



We had a good meeting focused on weapons for the frontline, strengthening air defense, and protecting our people and critical infrastructure.



I am grateful to the UK for its support!



pic.twitter.com/zElLHsSaQT