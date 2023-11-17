岸習會今登場！「台海問題」受矚目　日方將提中國禁水產

▲日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平17日上午將展開高峰會議。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

為出席APEC領袖峰會而出訪美國舊金山的日本首相岸田文雄預計在17日上午，與中國國家主席習近平展開日中高峰會。雙方有望就具有建設性且安定的日中關係以及中國單方面禁止日本水產進口等議題進行討論。

根據《日本放送協會》報導，距離上一次的日中峰會已經1年，因此岸田文雄也希望透過此次與習近平會談，就共同課題尋求合作，並說明日方未來目標，以構築具有建設性且安穩的日中關係。

另一方面，會談中岸田文雄可能會主動提及中國因東電排放福島第一核電廠核廢水而全面禁止日本水產進口的政策與沖繩縣的尖閣諸島議題，同時也可能談及日本公民在中國遭到拘留等事宜，並主動傳遞日方主張，希望在相關議題能夠促成具體性的進展。

中方則預計會在會談中以促進兩國具有建設性且安穩的關係為名義，牽制日方，要求日本不要插手台灣議題。針對台海問題，習近平先前已在與美國總統拜登舉行的中美高峰會中提及，並強調美國應該支持台灣和平的統一。

中國一再強調台海議題為「內政」，預計在與岸田文雄的會談中，也會再度主張同樣立場，並要求日本不要「插手內政」。

此外，儘管岸田文雄可能提及禁止進口日本水產一案，但習近平預計不會改變立場。