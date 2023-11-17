求職面試必說3個謊！　美專家曝這些事「太誠實」絕對被刷掉

▲美國一名專家認為，面試時有3件事情必須說謊。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國一名企業人才招募專家在TikTok分享面試技巧等職涯議題，其中一部破百萬點閱的熱門影片提到，求職時必須「在面試中說謊3件事」，包含不要透露上一份工作中合作的不愉快，也不要坦白自己是為了錢才上班，最後則是隱瞞不利的未來規劃，因為一旦說實話可能就會錯失工作機會。

▲美國西雅圖招聘經理迪兒柏認為，面試時必須說謊3件事才能得到工作。（圖／翻攝自TikTok）

根據紐約郵報報導，西雅圖的招聘經理迪兒柏（Bonnie Dilber）在影片標題寫道，「公司想聘請的是能與他們一起成長的頂尖人才，為了展現這樣的自己，你需要撒謊以下3件事。」第一件謊言是關於離職原因，如果透露離開前一份工作是因為不喜歡上司、老闆，或是和同事相處得不好，那等於是在跟公司說「你很難相處」。迪兒柏建議可以回答「一切都很順利，但我想接受更大的挑戰」。

第二件謊言是關於「為何想應徵這份工作」。迪兒柏說，所有人上班都是為了薪水和福利，但在面試中絕對不能只提金錢，「這不是個特別的答案，沒辦法把你和其他人區隔開來，這對招聘人員而言是很大的危險訊號，因為他們會認為你只在乎這個（錢）。」她的建議是，告訴對方你為什麼對這項使命充滿熱情，為何這是你的畢生事業，以及你有哪些特質適合這家企業的文化。

第三件謊言有關「個人未來規劃」。迪兒柏表示，公司才不在乎「你是否在6個月後就要開始讀研究生，只是需要這份工作填補」，也不會在乎「這份薪水是否只有你過去的一半，一旦找到更好的工作，你就會跳槽」。她說，當被問到未來5年的規劃時，「你的規劃將是留在這家公司，計畫就是被錄取後，在職位上表現出色，並且把握機會持續成長。」

不過多數想求職的網友都抱怨，這樣代表他們為了獲得工作還得先進行心理上的練習。有留言稱，「這場企業版的《飢餓遊戲》讓人筋疲力盡。」另一人說，「我沒有熱情，不想開創事業。我想要有份工作，我才能活下去。就這樣，我不想玩這些把戲。」

一名網友則承認，「說謊是一種執行功能技巧。知道何時以及如何撒謊，對於我們生存在當前的地獄環境必不可少。」甚至有人指責這是差勁的工作文化，「在我看來，這說明了為什麼有這麼多公司充斥著騙子，然後（他們）想知道自家企業文化變差、變腐敗的原因。這是疲勞循環。」