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求職面試必說3個謊！　美專家曝這些事「太誠實」絕對被刷掉

▲▼面試。（示意圖／CFP）

▲美國一名專家認為，面試時有3件事情必須說謊。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國一名企業人才招募專家在TikTok分享面試技巧等職涯議題，其中一部破百萬點閱的熱門影片提到，求職時必須「在面試中說謊3件事」，包含不要透露上一份工作中合作的不愉快，也不要坦白自己是為了錢才上班，最後則是隱瞞不利的未來規劃，因為一旦說實話可能就會錯失工作機會。

▲▼西雅圖的招聘經理迪兒柏（Bonnie Dilber）認為面試時必須說謊3件事才能得到工作。（圖／翻攝自TikTok）

▲美國西雅圖招聘經理迪兒柏認為，面試時必須說謊3件事才能得到工作。（圖／翻攝自TikTok）

根據紐約郵報報導，西雅圖的招聘經理迪兒柏（Bonnie Dilber）在影片標題寫道，「公司想聘請的是能與他們一起成長的頂尖人才，為了展現這樣的自己，你需要撒謊以下3件事。」第一件謊言是關於離職原因，如果透露離開前一份工作是因為不喜歡上司、老闆，或是和同事相處得不好，那等於是在跟公司說「你很難相處」。迪兒柏建議可以回答「一切都很順利，但我想接受更大的挑戰」。

第二件謊言是關於「為何想應徵這份工作」。迪兒柏說，所有人上班都是為了薪水和福利，但在面試中絕對不能只提金錢，「這不是個特別的答案，沒辦法把你和其他人區隔開來，這對招聘人員而言是很大的危險訊號，因為他們會認為你只在乎這個（錢）。」她的建議是，告訴對方你為什麼對這項使命充滿熱情，為何這是你的畢生事業，以及你有哪些特質適合這家企業的文化。

第三件謊言有關「個人未來規劃」。迪兒柏表示，公司才不在乎「你是否在6個月後就要開始讀研究生，只是需要這份工作填補」，也不會在乎「這份薪水是否只有你過去的一半，一旦找到更好的工作，你就會跳槽」。她說，當被問到未來5年的規劃時，「你的規劃將是留在這家公司，計畫就是被錄取後，在職位上表現出色，並且把握機會持續成長。」

不過多數想求職的網友都抱怨，這樣代表他們為了獲得工作還得先進行心理上的練習。有留言稱，「這場企業版的《飢餓遊戲》讓人筋疲力盡。」另一人說，「我沒有熱情，不想開創事業。我想要有份工作，我才能活下去。就這樣，我不想玩這些把戲。」

一名網友則承認，「說謊是一種執行功能技巧。知道何時以及如何撒謊，對於我們生存在當前的地獄環境必不可少。」甚至有人指責這是差勁的工作文化，「在我看來，這說明了為什麼有這麼多公司充斥著騙子，然後（他們）想知道自家企業文化變差、變腐敗的原因。這是疲勞循環。」

@bonniedilber Companies want to hire top talent that will grow with them over time. Here are three things you're going to want to lie about to present yourself in this way. #interviewtips #jobseekers #jobsearch #interviews #recruiting #careertok  original sound - Bonnie Dilber
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