愛車被劫！紐約男「趴車頂死命不放」歹徒一催油門　他遭甩飛身亡

▲紐約一名男子為了阻止劫車犯,趴在車頂上,結果被歹徒加速甩落,重摔死亡。(圖/翻攝自X/@CollinRugg)

記者張寧倢/編譯

美國紐約皇后區一名43歲男子16日目睹劫車犯對自己的車輛下手,對方敲破車窗行竊後坐車逃逸。監視器畫面可見男子立刻追了上去,試圖以肉身擋車,結果歹徒猛催油門,男子直接趴上車頂試圖阻止,最後被從車頂甩落路面,撞頭身亡。家屬悲憤表示,自家社區每天都有越來越多犯罪在發生。

▲劫車犯破窗偷竊。(圖/翻攝自X/@CollinRugg)

根據紐約郵報報導,43歲的受害人欽貝(Mauro Chimbay)16日在皇后區看到劫車犯正在洗劫他的白色Toyota Highlander休旅車。從監視器畫面可以看到,一名男子持工具將車窗打破,隨後打開後座車門行竊,拿走一個小紙箱,並且搭上同夥駕駛的白色BMW轎車準備逃跑。

NEW: A NYC man has died after trying to stop two carjackers from burglarizing his car.



43 year old Mauro Chimbay tried stopping the two thugs by clinging to the hood of their car however he lost his grip & was thrown to his death.



One witness said she saw Chimbay "convulsing… pic.twitter.com/Y1vdRW5xXo