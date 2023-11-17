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愛車被劫！紐約男「趴車頂死命不放」歹徒一催油門　他遭甩飛身亡

▲▼美國紐約皇后區一名43歲男子為了阻止劫車犯，趴在車頂上，結果被歹徒加速甩落，重摔死亡。（圖／翻攝自X／@CollinRugg）

▲紐約一名男子為了阻止劫車犯，趴在車頂上，結果被歹徒加速甩落，重摔死亡。（圖／翻攝自X／@CollinRugg）

記者張寧倢／編譯

美國紐約皇后區一名43歲男子16日目睹劫車犯對自己的車輛下手，對方敲破車窗行竊後坐車逃逸。監視器畫面可見男子立刻追了上去，試圖以肉身擋車，結果歹徒猛催油門，男子直接趴上車頂試圖阻止，最後被從車頂甩落路面，撞頭身亡。家屬悲憤表示，自家社區每天都有越來越多犯罪在發生。

▲▼美國紐約皇后區一名43歲男子為了阻止劫車犯，趴在車頂上，結果被歹徒加速甩落，重摔死亡。（圖／翻攝自X／@CollinRugg）

▲劫車犯破窗偷竊。（圖／翻攝自X／@CollinRugg）

根據紐約郵報報導，43歲的受害人欽貝（Mauro Chimbay）16日在皇后區看到劫車犯正在洗劫他的白色Toyota Highlander休旅車。從監視器畫面可以看到，一名男子持工具將車窗打破，隨後打開後座車門行竊，拿走一個小紙箱，並且搭上同夥駕駛的白色BMW轎車準備逃跑。

周邊許多人注意到劫案並試圖阻止，原本正在公園打排球的欽貝發現是自己的車輛被劫，直接衝向歹徒乘坐的BMW，但對方瞬間猛踩油門，他順勢跳上引擎蓋，並且趴在車頂，然而，歹徒汽車繼續加速往前開，欽貝直接被從車頂甩落，摔在馬路上。

▲▼美國紐約皇后區一名43歲男子為了阻止劫車犯，趴在車頂上，結果被歹徒加速甩落，重摔死亡。（圖／翻攝自X／@CollinRugg）

▲欽貝趴在車頂上試圖阻止歹徒開車。（圖／翻攝自X／@CollinRugg）

欽貝的47歲哥哥說，自己被通知抵達現場後，看到弟弟躺在地上流血，「他撞到了頭部。我想靠近，但員警不允許。他們試圖搶救他，並把他送到了醫院。他在醫院裡活不超過半小時。」哥哥難過表示，6年前父親才病逝，如今又要送走弟弟，「這一切來得太快了，快得我們無法理解，這竟然發生在他身上。」

報導稱，欽貝1995年隨著父母與手足一起從厄瓜多移民美國，生前與28歲妻子蒙塞拉特（Marjorie Monserrate）育有2名子女。蒙塞拉特說，她不知道被偷走的紙箱裡面裝的是什麼，也不清楚為何丈夫要為了這個小箱子送命，「我不明白這對他有多大價值？」犯案歹徒至今尚未被逮捕。

欽貝的哥哥說，當地近年來犯罪率飆升，「事實就是，每天都有更多的犯罪發生。以前這裡很安靜，我在這住了很多年，從來沒有像現在這樣。他們偷車，偷輪胎，打破車窗偷裡面的東西。」

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