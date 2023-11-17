愛車被劫！紐約男「趴車頂死命不放」歹徒一催油門　他遭甩飛身亡

▲紐約一名男子為了阻止劫車犯，趴在車頂上，結果被歹徒加速甩落，重摔死亡。（圖／翻攝自X／@CollinRugg）

記者張寧倢／編譯

美國紐約皇后區一名43歲男子16日目睹劫車犯對自己的車輛下手，對方敲破車窗行竊後坐車逃逸。監視器畫面可見男子立刻追了上去，試圖以肉身擋車，結果歹徒猛催油門，男子直接趴上車頂試圖阻止，最後被從車頂甩落路面，撞頭身亡。家屬悲憤表示，自家社區每天都有越來越多犯罪在發生。

▲劫車犯破窗偷竊。（圖／翻攝自X／@CollinRugg）

根據紐約郵報報導，43歲的受害人欽貝（Mauro Chimbay）16日在皇后區看到劫車犯正在洗劫他的白色Toyota Highlander休旅車。從監視器畫面可以看到，一名男子持工具將車窗打破，隨後打開後座車門行竊，拿走一個小紙箱，並且搭上同夥駕駛的白色BMW轎車準備逃跑。

NEW: A NYC man has died after trying to stop two carjackers from burglarizing his car.



43 year old Mauro Chimbay tried stopping the two thugs by clinging to the hood of their car however he lost his grip & was thrown to his death.



One witness said she saw Chimbay "convulsing… pic.twitter.com/Y1vdRW5xXo — Collin Rugg (@CollinRugg) November 16, 2023

周邊許多人注意到劫案並試圖阻止，原本正在公園打排球的欽貝發現是自己的車輛被劫，直接衝向歹徒乘坐的BMW，但對方瞬間猛踩油門，他順勢跳上引擎蓋，並且趴在車頂，然而，歹徒汽車繼續加速往前開，欽貝直接被從車頂甩落，摔在馬路上。

▲欽貝趴在車頂上試圖阻止歹徒開車。（圖／翻攝自X／@CollinRugg）

欽貝的47歲哥哥說，自己被通知抵達現場後，看到弟弟躺在地上流血，「他撞到了頭部。我想靠近，但員警不允許。他們試圖搶救他，並把他送到了醫院。他在醫院裡活不超過半小時。」哥哥難過表示，6年前父親才病逝，如今又要送走弟弟，「這一切來得太快了，快得我們無法理解，這竟然發生在他身上。」

報導稱，欽貝1995年隨著父母與手足一起從厄瓜多移民美國，生前與28歲妻子蒙塞拉特（Marjorie Monserrate）育有2名子女。蒙塞拉特說，她不知道被偷走的紙箱裡面裝的是什麼，也不清楚為何丈夫要為了這個小箱子送命，「我不明白這對他有多大價值？」犯案歹徒至今尚未被逮捕。

欽貝的哥哥說，當地近年來犯罪率飆升，「事實就是，每天都有更多的犯罪發生。以前這裡很安靜，我在這住了很多年，從來沒有像現在這樣。他們偷車，偷輪胎，打破車窗偷裡面的東西。」