監獄SOD成真！男女獄警開10人雜交趴　她「辦公室當賓館」激戰囚犯

▲ 藍汀監獄爆出性醜聞，管理人員已展開調查。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳宛貞／綜合外電報導

比利時最大監獄爆出性醜聞，一名女性獄警將辦公室當成賓館，在上班時間和其他獄警及囚犯瘋狂做愛，10名獄警下班後還會定期開「性愛派對」享受按摩浴缸，現正接受調查，恐怕面臨紀律處分。

《每日郵報》據當地媒體報導，比利時東部城市列日（Liege）附近的藍汀監獄（Lantin Prison）傳出令人震驚的醜聞，一名女獄警S將高層辦公室當成賓館，在上班時間和其他獄警及囚犯發生關係。消息人士透露，S簡直「性愛成癮」，清晨6點就會宣告自己「不做愛就無法工作」。

除此之外，藍汀監獄3女7男共10名獄警還會定期在其中一名男獄警P家中的按摩浴缸激戰，他們會脫光衣服並隨機挑選不同顏色的手鐲，決定彼此做愛的對象。而P是按摩浴缸派對主辦人，還被控常和監獄裡的女性囚犯發生關係。

這起事件因一名內部檢舉人揭發而曝光，監獄管理階層展開緊急調查，發現是一名經理允許S在他的辦公室裡做愛，因為S似乎不滿意辦公室和其他員工使用的公共區域之間只有一塊玻璃隔板。

S還被爆在成為獄警之前就經常出入藍汀監獄，探視她因謀殺一名男同志而入獄的兄弟，引發外界對監獄安全與保護措施的質疑。

檢舉人指出，「S以前每天都來探視兄弟，對等候室裡的獄囚家屬很友善，但對看守接見室的工作人員態度傲慢又自大」，「她錄取藍汀監獄是一記晴天霹靂，一年來的訪客一夜之間變成我們的同事。」

涉事的10名獄警正面臨官方調查，S現已被調派至監獄的女囚區，「以平息她的性衝動」，P則被禁止進入女囚區，而S的兄弟則移監至40公里外的于伊（Huy）監獄服刑。

事實上，藍汀監獄6年前就曾因一名女獄警和囚犯在此拍A片陷入醜聞。監獄負責人布里西（Marc Brisy）發信向員工表示，「我從沒想過會寫這種信。我似乎有必要提醒各位，輕鬆的工作氣氛不代表可以將工作場所當成馬戲團」，「這裡是職場，不是交友俱樂部。」

比利時聯邦公共服務司法部發言人證實，13日經媒體報導得知此案，已要求監獄管理人員展開內部調查，可能祭出紀律處分，但目前調查正在進行中，無法提供更多細節。