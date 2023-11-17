美星巴克最大罷工！　「紅杯日」200家門市員工抗議低薪、人手不足

▲ 員工高舉「沒有合約，沒有咖啡」的標語抗議。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國星巴克一年一度的「紅杯日」（Red Cup Day）促銷活動今年於11月16日舉行，逾200家門市員工選在這天發起罷工，要求加薪及改善人員配置，為工會成立2年以來規模最大的罷工行動。

綜合《路透》等外媒，代表約360家門市逾9000名員工的美國星巴克工會（Starbucks Workers United）16日宣布，數百家門市員工在重要促銷活動日罷工，要求改善人員配置與班表安排。星巴克則稱，「有幾十家門市與一些合作伙伴正在罷工，但其中有超過一半的門市仍在營業，為顧客服務。」

星巴克紅杯日會向購買咖啡的顧客免費發放可重複使用的聖誕節主題紅色杯子，這項活動是提升門市客流量的主要動力，美國數據分析公司Placer.ai數據顯示，去年11月11日紅杯日當天，星巴克門市人流較全年平均值高出94%。

但工會指出，紅杯日對員工來說是「最辛苦、人手最不足」的日子之一，因為訂單堆積如山，還得承受等太久的顧客辱罵。

▲ 星巴克員工走上街頭，要求加薪、抗議人力不足。（圖／路透）

紐約大學校園內的星巴克阿斯托廣場門市外，數十名員工高喊著「沒有合約，沒有咖啡」等口號。22歲咖啡師博卡（Mary Boca）表示，她希望公司加薪並雇用更多員工。

博卡服務的門市不允許收小費，讓她每月收入損失100美元（約新台幣3200元）。24歲員工索利斯（Edwin Palma Solis）也認為，不能收小費使一些有意應徵的人打消念頭。

星巴克在美國有近1萬家直營門市，但其中僅不到3%門市有工會代表，去年也有上百家門市員工選在紅杯日罷工一天。

星巴克本月稍早宣布，明年起會將美國員工時薪提高至少3%。不過員工批評，星巴克第4季度收入增長11%，汽車工人最近也獲得加薪，但公司對此充耳不聞。