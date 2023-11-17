俄撐竿跳女神「私下照辣翻」激美蜜桃臀　狂吸30萬粉：宇宙最頂

▲俄國正妹撐竿跳選手Polina Knoroz賽場成績優異加上亮麗外型，IG帳號吸引30萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自IG／knoroz__）

記者張寧倢／綜合報導

俄羅斯24歲撐竿跳選手Polina Knoroz今年奪下兩項俄羅斯田徑大賽，然而，她不僅在賽場上表現亮眼，擁有姣好外型的她私下生活樣貌也頗受網友關注，光是個人IG帳號就有30萬粉絲追蹤，她穿著日常服裝雖然與田徑服裝有些反差，但同樣遮不住一雙大長腿，性感身材比例讓網友狂讚「宇宙最頂」。

▲▼Polina Knoroz出身體育家庭，從小就練田徑，後來專攻撐竿跳。（圖／翻攝自IG／knoroz__）

Polina Knoroz於1999年出生在俄羅斯聖彼得堡，父母都是田徑選手，母親更曾在1991年世界錦標賽拿下400公尺跨欄金牌。Polina Knoroz從中學就開始訓練田徑，後來專攻「撐竿跳」項目，18歲時她就接連拿下俄羅斯青少年、青年室內錦標賽冠軍，並且在全年齡的俄羅斯田徑錦標賽上獲得銅牌。

▲▼Polina Knoroz經常分享訓練側拍。（圖／翻攝自IG／knoroz__）

身高171公分、體重58公斤的Polina Knoroz生涯創下的撐竿跳個人紀錄是4.75公尺，今年3月與8月接連奪下俄羅斯室內田徑錦標賽與俄羅斯田徑錦標賽的2面金牌。成績優異的她，私底下經常透過IG發布訓練或比賽的側拍畫面，展現精實身材與「不科學」的腰腿比例。

▲▼Polina Knoroz長腿比例宛如名模。（圖／翻攝自IG／knoroz__）

此外，Polina Knoroz也不吝於分享時裝穿搭或清新的泳裝造型，完美體態加上她立體的五官，即使是日常照片拍起來就像名模，讓來自全世界粉絲網友大飽眼福。她IG貼文下有許多不同語言的留言，「你是最美的運動員」、「我愛你」、「太辣了」、「宇宙最頂」、「看了Reels我才發現這麼美的正妹」、「放手機的完美背景圖」、「就真的漂亮」、「你願意嫁給我嗎？真的太喜歡你了」。

▼Polina Knoroz也不吝分享日常生活照。（圖／翻攝自IG／knoroz__）