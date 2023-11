把德正妹扒光遊街！　哈瑪斯成員「已被以色列擊殺」

▲22歲的夏妮慘遭剝光遊街,犯下冷血行徑的其中一名哈瑪斯已被以色列擊殺。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

以色列拉比(Rabbi)博塔奇(Shmuley Boteach)表示,把以裔德籍刺青師夏妮(Shani Louk)剝光衣服、遊街示眾的哈瑪斯恐怖分子,如今被以色列國防軍(IDF)擊殺。他宣稱從受害者母親口中得知消息,但此說法尚未獲得官方證實。

博塔奇在社群媒體X(前稱推特)發文表示,他昨天從夏妮母親瑞卡塔(Ricarda Louk)口中得知,「在加薩將她(夏尼)裸體遊街、以伊斯蘭之名玷污她、大喊『真主至大』的哈瑪斯恐怖主義怪物,已經被以色列國防軍殺了。那個怪物現在將永遠在地獄受苦,就像其他犯下這場大屠殺的哈瑪斯野蠻人一樣。」

▲夏妮一度傳出在音樂節現場喪生。(圖/翻攝X)



博塔奇透露,夏妮是在遭到虐待後遇害,「誰知道還有(經歷了)什麼?」他怒斥,「哈瑪斯是惡魔的化身,他們是我們這個時代的納粹。在目睹他們對這個可憐無辜女性所做的事情後,誰認為哈瑪斯不需要被完全摧毀,誰就是不道德的。」

10月7日,哈瑪斯對以色列南部發動大規模突襲,在數十個城鎮與集體農莊展開屠殺,造成上千人死亡。當時,夏妮正在那裡參加一場音樂節,遭綁架後扒光遊街示眾,相關影片震驚國際社會。

▲音樂節遭血洗後,現場一片狼藉。(圖/路透)



事發不久後,消息仍相當混亂,夏妮一度被認為在音樂節現場喪生,不久後卻傳出遊街影片。10月底,以色列總統赫佐格(Isaac Herzog)證實尋獲夏妮頭骨,經DNA比對後證實遭到斬首,「她的頭骨被發現了,意味著那些野蠻、虐待狂般的動物直接砍下了她的頭。」

博塔奇是電視主持人與暢銷作家,被稱為「美國最有名的拉比」。拉比是猶太教的宗教學者與領袖,透過深入研讀猶太教法典、文獻、哲學及傳統,成為備受尊重的權威智者。

The Hamas monster who paraded Shani Louk naked body around Gaza has been killed by the @IDF! - World breaking news: Ricarda Louk, the mother of the beautiful and magnificent Shani Louk of blessed memory, who was savagely, murdered on October 7th and became the face of the… pic.twitter.com/IQTQTvURUD