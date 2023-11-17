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把德正妹扒光遊街！　哈瑪斯成員「已被以色列擊殺」

▲▼22歲以色列裔德籍刺青師夏妮（Shani Louk）衣服剝光、遊街示眾的哈瑪斯恐怖分子，如今已經被以色列國防軍（IDF）擊殺。（圖／翻攝X）

▲22歲的夏妮慘遭剝光遊街，犯下冷血行徑的其中一名哈瑪斯已被以色列擊殺。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

以色列拉比（Rabbi）博塔奇（Shmuley Boteach）表示，把以裔德籍刺青師夏妮（Shani Louk）剝光衣服、遊街示眾的哈瑪斯恐怖分子，如今被以色列國防軍（IDF）擊殺。他宣稱從受害者母親口中得知消息，但此說法尚未獲得官方證實。

博塔奇在社群媒體X（前稱推特）發文表示，他昨天從夏妮母親瑞卡塔（Ricarda Louk）口中得知，「在加薩將她（夏尼）裸體遊街、以伊斯蘭之名玷污她、大喊『真主至大』的哈瑪斯恐怖主義怪物，已經被以色列國防軍殺了。那個怪物現在將永遠在地獄受苦，就像其他犯下這場大屠殺的哈瑪斯野蠻人一樣。」

▲▼22歲以色列裔德籍刺青師夏妮（Shani Louk）衣服剝光、遊街示眾的哈瑪斯恐怖分子，如今已經被以色列國防軍（IDF）擊殺。（圖／翻攝X）

▲夏妮一度傳出在音樂節現場喪生。（圖／翻攝X）

博塔奇透露，夏妮是在遭到虐待後遇害，「誰知道還有（經歷了）什麼？」他怒斥，「哈瑪斯是惡魔的化身，他們是我們這個時代的納粹。在目睹他們對這個可憐無辜女性所做的事情後，誰認為哈瑪斯不需要被完全摧毀，誰就是不道德的。」

10月7日，哈瑪斯對以色列南部發動大規模突襲，在數十個城鎮與集體農莊展開屠殺，造成上千人死亡。當時，夏妮正在那裡參加一場音樂節，遭綁架後扒光遊街示眾，相關影片震驚國際社會。

▲▼ 哈瑪斯血洗後，以色列音樂節Nova Festival現場一片狼藉。（圖／路透）

▲音樂節遭血洗後，現場一片狼藉。（圖／路透）

事發不久後，消息仍相當混亂，夏妮一度被認為在音樂節現場喪生，不久後卻傳出遊街影片。10月底，以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）證實尋獲夏妮頭骨，經DNA比對後證實遭到斬首，「她的頭骨被發現了，意味著那些野蠻、虐待狂般的動物直接砍下了她的頭。」

博塔奇是電視主持人與暢銷作家，被稱為「美國最有名的拉比」。拉比是猶太教的宗教學者與領袖，透過深入研讀猶太教法典、文獻、哲學及傳統，成為備受尊重的權威智者。

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