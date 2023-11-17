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申請庇護難民增加　芬蘭宣布將「關閉東南部邊界」

▲▼芬蘭瓦立瑪（Vaalimaa）邊境管制站。（圖／達志影像／美聯社）

▲芬蘭瓦立瑪（Vaalimaa）邊境管制站。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩16日專電

芬蘭政府16日宣布，將從本週五子夜關閉東南部邊界，以防俄羅斯利用難民增加對芬蘭與歐盟的複合威脅。

芬蘭國家廣播公司（Yle）今報導，有鑑於近日來在東南部邊界出現的難民增加，芬蘭政府決定將關閉東南部邊界的4處邊境管制站，這4個站分別為瓦立瑪（Vaalimaa）、努伊賈馬（Nuijamaa）、伊馬特拉（Imatra）、尼瑞拉（Niirala）。

過了週五子夜後這4個管制站將會關閉，所有通過邊界的方式都將被禁止。

這個禁令將會維持3個月，直到明年（2024）2月18日為止。

根據報導，芬蘭政府更在北部的2個邊境管制站申請了國際支援，希望可以有效控制邊界的狀況。

目前芬蘭政府已經在社群媒體上用各種語言將邊境管制站即將關閉的消息傳播出去，希望避免難民非法進入芬蘭，他們希望更多人了解，試圖從這些管制站進入芬蘭將是徒勞無功，也希望這些人不要聽信人口販子的一面之詞，相信入境芬蘭是很簡單的。

根據芬蘭邊境管理局（Finnish Border Guard，Raja）的統計，從9月起，有大約280名沒有身分文件的難民來到芬蘭東部的邊界，芬蘭政府表示，這些人應該都在俄羅斯非法滯留了一段時間。

芬蘭邊境管理局表示，難民增加的狀況已經開始出現在更北邊的邊境管制站，芬蘭時間16日下午2點後，已有第一批騎著單車的難民出現在位於芬蘭中部的瓦提爾斯（Vartius）管制站。

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