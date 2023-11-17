拜登又稱習近平獨裁者！　台下布林肯「一秒臉綠」絕望表情曝光

記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登15日與中國國家主席習近平會面，而拜登卻在後續的記者會中直稱，在他看來習近平依舊是一個獨裁者（dictator）。從外媒拍攝到的畫面可以看到，拜登此話一出後，國務卿布林肯立刻在台下撇頭大皺眉，彷彿認為拜登又失言了。

根據《商業內幕》報導，在拜習會後的記者會中，當記者問及拜登是否認為習近平是一名獨裁者時，拜登回應，「這樣說吧，聽著，他是。他是在某種意義上，他是一個獨裁者，因為他是一個管理共產主義國家的人，他政府的形式與我們完全不同。」

▲當時坐在記者會台下的布林肯一聽到拜登說習近平是獨裁者時，立刻撇頭大皺眉。（圖／翻攝自X）

從外媒捕捉到的畫面可以看到，當時坐在記者會台下的布林肯（Antony Blinken）一聽到拜登說「他是（獨裁者）」時，立刻撇頭大皺眉，接著明顯焦慮不安地晃動身體、搓著雙手，彷彿認為拜登又失言了。

事實上，拜登今年6月在一場募款活動中以「獨裁者」稱呼習近平，當時正值布林肯眾所矚目的北京行結束不久，中國外交部也立刻回應，拜登的言論「嚴重違背外交禮儀，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁」。

義大利前外交官卡內洛斯（Marco Carnelos）形容布林肯在台下的反應，「彷彿過去12個月的辛勤工作和外交努力被一個簡單的詞扔進了馬桶裡。」NBC資深新聞編輯吉布森（Ginger Gibson）也說，幾乎能夠隔著螢幕聽見布林肯倒吸一口氣。

中國外交部發言人毛寧15日也在記者會中憤怒回應此言論，「這是極其錯誤且不負責任的政治操縱。」