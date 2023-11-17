舊金山APEC峰會期間　抗議者「封鎖海灣大橋」要求以色列停火

▲超過200名抗議群眾16日聚集在海灣大橋上要求以色列停火。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國加州舊金山正在舉行亞太經濟合作會議（APEC）論壇，但超過200名要求加薩停火的抗議群眾，卻在16日上午阻斷重要通勤路線海灣大橋（Bay Bridge），抗議者將身體蓋上白布躺在汽車前，代表著在加薩走廊的屍體。目前警方已加派人力驅離，並逮捕了至少50人。

▲▼超過200名抗議群眾16日聚集在海灣大橋上要求以色列停火。（圖／達志影像／美聯社）



根據《紐約時報》報導，超過200名要求加薩停火的抗議群眾16日聚集在海灣大橋上，阻斷這條舊金山的重要通勤道路。力挺巴勒斯坦的抗議者群眾將自己的車輛從東灣（East Bay）開上海灣大橋，並停在金銀島（Treasure Island）中間，其中15名抗議者用白布將自己蓋起來躺在汽車前，代表著加薩走廊平民的屍體。

▲警方逮捕了至少50人。（圖／達志影像／美聯社）



加州公路警察（California Highway Patrol）指出，警方是在當地時間上午7時42分左右接獲通報，當時交通已堵塞數英哩。警方抵達現場下令人群解散，並於90分鐘後開始拖走抗議群眾車輛，逮捕了至少50人。

前往現場抗議的29歲薩利赫（Lujain Al-Saleh）表示，她的堂哥是一名記者，同時也是一名女嬰的父親，但上個月卻在加薩的家中遭炸死；發起抗議活動的其中一名主辦者渥伊沃德（Pete Woiwode）指出，抗議者將繼續留在橋上，「直到（警方）撤走或停火。」