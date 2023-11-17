　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

舊金山APEC峰會期間　抗議者「封鎖海灣大橋」要求以色列停火

▲▼超過200名抗議群眾16日聚集在海灣大橋上要求以色列停火。（圖／達志影像／美聯社）

▲超過200名抗議群眾16日聚集在海灣大橋上要求以色列停火。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國加州舊金山正在舉行亞太經濟合作會議（APEC）論壇，但超過200名要求加薩停火的抗議群眾，卻在16日上午阻斷重要通勤路線海灣大橋（Bay Bridge），抗議者將身體蓋上白布躺在汽車前，代表著在加薩走廊的屍體。目前警方已加派人力驅離，並逮捕了至少50人。

▲▼超過200名抗議群眾16日聚集在海灣大橋上要求以色列停火。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼超過200名抗議群眾16日聚集在海灣大橋上要求以色列停火。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼超過200名抗議群眾16日聚集在海灣大橋上要求以色列停火。（圖／達志影像／美聯社）

根據《紐約時報》報導，超過200名要求加薩停火的抗議群眾16日聚集在海灣大橋上，阻斷這條舊金山的重要通勤道路。力挺巴勒斯坦的抗議者群眾將自己的車輛從東灣（East Bay）開上海灣大橋，並停在金銀島（Treasure Island）中間，其中15名抗議者用白布將自己蓋起來躺在汽車前，代表著加薩走廊平民的屍體。

▲▼超過200名抗議群眾16日聚集在海灣大橋上要求以色列停火。（圖／達志影像／美聯社）

▲警方逮捕了至少50人。（圖／達志影像／美聯社）

加州公路警察（California Highway Patrol）指出，警方是在當地時間上午7時42分左右接獲通報，當時交通已堵塞數英哩。警方抵達現場下令人群解散，並於90分鐘後開始拖走抗議群眾車輛，逮捕了至少50人。

前往現場抗議的29歲薩利赫（Lujain Al-Saleh）表示，她的堂哥是一名記者，同時也是一名女嬰的父親，但上個月卻在加薩的家中遭炸死；發起抗議活動的其中一名主辦者渥伊沃德（Pete Woiwode）指出，抗議者將繼續留在橋上，「直到（警方）撤走或停火。」

ET快訊
快訊／台中工廠凌晨大火2傷！　男折回火場取物「就此失聯」
住旅館「2備品最多人拿」車上喝到爽　房務過來人：最好全掃光
公車司機自製「巨大悠遊卡」被偷超傷心　悠遊卡公司決定送他一張
快訊／大谷翔平再奪年度MVP　連續「全票當選」歷史首位
「性侵小六男童產子」桃園女老師起底！　判刑17年半現況曝光
24歲陸生台大找老公！甜喊「愛上台灣不想回去」　眾人暈：已戀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

舊金山APEC峰會期間　抗議者「封鎖海灣大橋」要求以色列停火

以軍突襲希法醫院　發現遭哈瑪斯綁架人質遺體

拜習會後　美防長重申華府承諾供台自衛武器

APEC峰會登場 　張忠謀15日會晤布林肯氣氛熱絡

聯合國：加薩燃料嚴重短缺　通訊再度全面中斷

拜習會　康貝爾：拜登要習近平尊重台灣勝選人

美股多收高　思科、沃爾瑪財測差拖累道瓊

人父得知「孩子是男生」秒落淚　親吐兒時創傷：只想要女兒

習近平表明不尋求衝突　白宮重申台海和平、持續對台提供自衛能力

妻去世前還冷戰！他放不下「男人尊嚴」現在後悔了 ：沒人等我回家

租廠房挖礦！1年偷電7千萬　樓上安親班學生：地熱熱的

女逆向騎車被攔停開單　哭訴無用！錄警問名字

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

開了30km...發現女兒沒上車　東港暖警安撫、協尋助團圓！

買土耳其冰淇淋反整店員！　「抓鐵桿、大哭」他無奈直接給

柯文哲稱「若當副手會監督侯」　侯友宜：總統一定受全民監督

清潔隊員撂人找同事理論！2打1遭反殺雙亡　全滅噴血畫面曝

中華隊最強應援！　短今、秀秀子10女孩賣力彩排

騎重機穿過雪山＋彭山隧道　2美籍機師看導航誤闖遭罰！

台中民宅大火...腦麻女受困亡　父外出賣菜急返家：怎會這樣

舊金山APEC峰會期間　抗議者「封鎖海灣大橋」要求以色列停火

以軍突襲希法醫院　發現遭哈瑪斯綁架人質遺體

拜習會後　美防長重申華府承諾供台自衛武器

APEC峰會登場 　張忠謀15日會晤布林肯氣氛熱絡

聯合國：加薩燃料嚴重短缺　通訊再度全面中斷

拜習會　康貝爾：拜登要習近平尊重台灣勝選人

美股多收高　思科、沃爾瑪財測差拖累道瓊

人父得知「孩子是男生」秒落淚　親吐兒時創傷：只想要女兒

習近平表明不尋求衝突　白宮重申台海和平、持續對台提供自衛能力

妻去世前還冷戰！他放不下「男人尊嚴」現在後悔了 ：沒人等我回家

日月潭有龍捲風！　11秒影片萬人朝聖：這是吉兆

恐怖遊戲《甜蜜之家》真人化！男主是《禁錮之慾》米歇爾莫隆尼…4選角曝

大建商進軍雲林　5大園區包圍！斗六市房市樂觀

快訊／台中工廠凌晨大火2傷！　男折回火場取物「就此失聯」

《英雄聯盟》世界賽觀賽派對禮盒開箱！尊爵不凡鍵帽必收藏

「MG 4全新電動車」比油電HS便宜！台灣有望明年國產上市

桃園女師「性侵男童產子」　小孩已滿2歲！未來3結局曝光

蔡阿嘎妻賣環保杯「被發現私下沒用」！老實交代原因：不想那麼給掰

紅燒羊肉爐、酸菜白肉鍋買1送1！　全台通路「超殺優惠包」一次看

最美檢察官動聲帶手術　自曝絕望半年「是一種魔鬼的交易」

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

國際熱門新聞

台男慘死曼谷旅館「身分曝光」

曼谷驚傳47歲台男慘死旅館

妻去世前還冷戰　他放不下「尊嚴」後悔了

人父得知孩子是男生秒落淚　親吐兒時創傷

印尼2軍機「同時墜毀」　2死2失蹤

寧殺錯沒放過：殺光哈瑪斯可能嗎？

拜習會　白宮持續對台提供自衛能力

3中國男赴新加坡竊走301萬鑽戒！逃馬國4天就被逮

他訂iPhone 15 Pro Max　開機後嚇傻：內建TikTok

美股多收高　思科、沃爾瑪財測差拖累道瓊

拜習會　康貝爾：拜登要習近平尊重台灣勝選人

APEC峰會登場 　張忠謀15日會晤布林肯氣氛熱絡

海濱出現神祕屍骸　父子喊：外星人入侵

拜習會後　美防長重申華府承諾供台自衛武器

更多熱門

相關新聞

以軍突襲希法醫院「發現人質遺體」

以軍突襲希法醫院「發現人質遺體」

以色列國防軍16日指出，以軍在加薩走廊最大醫院希法醫院（Al-Shifa Hospital）附近，發現一名遭綁架的65歲以色列婦女遺體，但目前未說明其死因。

APEC峰會登場 　張忠謀15日會晤布林肯氣氛熱絡

APEC峰會登場 　張忠謀15日會晤布林肯氣氛熱絡

寧殺錯沒放過：殺光哈瑪斯可能嗎？

寧殺錯沒放過：殺光哈瑪斯可能嗎？

學者：「拜習會」對台海問題仍無共識

學者：「拜習會」對台海問題仍無共識

習對美首提「停止武裝台灣」　台海現狀已改變

習對美首提「停止武裝台灣」　台海現狀已改變

關鍵字：

哈瑪斯以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊舊金山APEC

讀者迴響

熱門新聞

乾冷氣團變天　最寒2夜恐探10°C↓

快訊／唐禹哲認了「11年前未婚生子」！

女老師性侵小六男童9次懷孕生子　重判17年半

25歲AV女優將引退！發文吐心聲：想變回普通女孩

男攝影出差「實境SOD」　女記者遭舌頭性侵

女陸生愛上台灣！披白紗台大找老公

台男慘死曼谷旅館「身分曝光」

「性侵小六男童產子」　桃園女老師起底

最新民調曝光　吳子嘉：最慘的是賴

曼谷驚傳47歲台男慘死旅館

爆量「武裝雙棘蟹」入侵南台灣！奇特外觀曝

司機自製「巨大悠遊卡」被偷　悠遊卡公司補他一張

柯文哲痛哭畫面曝：你們不放棄，我就不放棄

他揭藍白合關鍵人是王金平：藍營稀寶

小兒發燒好幾天　才查出病因「蔡阿嘎跟蔡桃貴也感染」

更多

最夯影音

更多
租廠房挖礦！1年偷電7千萬　樓上安親班學生：地熱熱的

租廠房挖礦！1年偷電7千萬　樓上安親班學生：地熱熱的
女逆向騎車被攔停開單　哭訴無用！錄警問名字

女逆向騎車被攔停開單　哭訴無用！錄警問名字

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

開了30km...發現女兒沒上車　東港暖警安撫、協尋助團圓！

開了30km...發現女兒沒上車　東港暖警安撫、協尋助團圓！

買土耳其冰淇淋反整店員！　「抓鐵桿、大哭」他無奈直接給

買土耳其冰淇淋反整店員！　「抓鐵桿、大哭」他無奈直接給

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面