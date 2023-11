舊金山APEC峰會期間　抗議者「封鎖海灣大橋」要求以色列停火

▲超過200名抗議群眾16日聚集在海灣大橋上要求以色列停火。(圖/達志影像/美聯社)



美國加州舊金山正在舉行亞太經濟合作會議(APEC)論壇,但超過200名要求加薩停火的抗議群眾,卻在16日上午阻斷重要通勤路線海灣大橋(Bay Bridge),抗議者將身體蓋上白布躺在汽車前,代表著在加薩走廊的屍體。目前警方已加派人力驅離,並逮捕了至少50人。

根據《紐約時報》報導,超過200名要求加薩停火的抗議群眾16日聚集在海灣大橋上,阻斷這條舊金山的重要通勤道路。力挺巴勒斯坦的抗議者群眾將自己的車輛從東灣(East Bay)開上海灣大橋,並停在金銀島(Treasure Island)中間,其中15名抗議者用白布將自己蓋起來躺在汽車前,代表著加薩走廊平民的屍體。

加州公路警察(California Highway Patrol)指出,警方是在當地時間上午7時42分左右接獲通報,當時交通已堵塞數英哩。警方抵達現場下令人群解散,並於90分鐘後開始拖走抗議群眾車輛,逮捕了至少50人。

前往現場抗議的29歲薩利赫(Lujain Al-Saleh)表示,她的堂哥是一名記者,同時也是一名女嬰的父親,但上個月卻在加薩的家中遭炸死;發起抗議活動的其中一名主辦者渥伊沃德(Pete Woiwode)指出,抗議者將繼續留在橋上,「直到(警方)撤走或停火。」

