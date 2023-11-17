以軍突襲希法醫院　發現遭哈瑪斯綁架人質遺體

▲軍方在希法醫院附近的一棟建築裡發現65歲以色列人質魏斯（Yehudit Weiss）的遺體。（圖／翻攝自X／IDF）



記者張方瑀／綜合報導

以色列國防軍16日指出，以軍在加薩走廊最大醫院希法醫院（Al-Shifa Hospital）附近，發現一名遭綁架的65歲以色列婦女遺體，但目前未說明其死因。

根據CNN報導，以色列國防軍（IDF）在聲明中指出，軍方15日一早突擊希法醫院後，除了在醫院電腦內發現人質影像外，也在希法醫院附近的一棟建築裡發現65歲以色列婦女魏斯（Yehudit Weiss）的遺體。聲明中未詳細說明她是如何或何時遭到殺害，僅表示魏斯是遭到哈瑪斯謀殺。

據了解，魏斯是哈瑪斯10月7日闖入以色列南部集體農場社區貝里（Be'eri）擄走的200多名人質之一，而魏斯的丈夫山繆（Shmuel）確認在遇難者名單之中。

聲明中提到，在發現魏斯遺體的建築中，還發現了卡拉希尼柯夫自動步槍（Kalashnikov rifles）、火箭推進榴彈等武器；同時在希法醫院大樓內發現一個可用的隧道豎井，但外媒無法證實這項說法。

以色列軍方不斷指控哈瑪斯將軍用設備藏匿在加薩的醫院中，因此對加薩各個醫院周圍展開攻擊，聯合國（UN）已表示，加薩36間醫院被捲入以哈戰爭，其中逾半數因資源短缺、戰鬥或受損而停止運作。