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拜習會後　美防長重申華府承諾供台自衛武器

▲▼拜習會。（圖／路透社）

▲拜習會。（圖／路透社）

文／中央社雅加達16日綜合外電報導

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，美國國防部長奧斯汀16日重申華府對於提供台灣武器的承諾，這意味著即使與中國恢復對話，美國仍將繼續與台灣發展軍事關係。

報導指出，奧斯汀（Lloyd Austin）在雅加達東協防長擴大會議（ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus）場邊告訴一小群記者：「我們依『台灣關係法』致力採取必要作為，來幫助台灣獲得自衛手段。」

奧斯汀接著說，他不認為美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平15日峰會討論的任何事情，會改變此事走向。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）16日也向媒體表示，美國會持續依循「台灣關係法」，提供台灣自我防衛能力。白宮也重申一中政策不變，美方追求的是台海和平穩定。

拜習2人15日在舊金山亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊會面4小時，會中同意恢復國防對話。對此奧斯汀說：「白宮傳來計劃恢復軍事溝通的最新消息，讓我們受到鼓舞。」

「沒有東西可以替代高階領導人之間持續和實質的對話。所以我們會繼續尋求跟中華人民共和國進行從高階領導人層級到工作層級的務實討論。」

奧斯汀指出，即使烏克蘭戰爭持續，他仍會跟俄羅斯防長對話，「我認為這是我們之後必須維持、用以管控危機的重要能力」，暗示美中之間應遵循美俄模式，建立危機時的溝通機制。

奧斯汀對拜習會後共識表達樂見的同時，也示意美國會對中國構成的威脅保持警覺。

他並重申不樂見台海現狀被單方面改變，顯示他在拜習會後依然擔心中國可能侵台。奧斯汀說：「我們大家都說過，我們相信台海發生衝突不僅會影響這整個區域，而是全世界。」

奧斯汀指出，美國持續加速交付武器給台灣。在美國評估中國侵台能力的同時，拜登政府致力解決對台軍售交付積壓問題。

據新華社報導，習近平在拜習會上向拜登表示，美方應該「停止武裝台灣，支持中國和平統一」。奧斯汀的說法直接對抗習近平提出的要求。

另外針對東南亞，在中國屢次威脅菲律賓，朝南海的菲方船隻發射水砲並以軍用級雷射照射之際，奧斯汀則呼籲維持以規則為基礎的秩序。

 
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