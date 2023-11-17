習近平表明不尋求衝突　白宮重申台海和平、持續對台提供自衛能力

▲美國總統拜登在亞太經合組織峰會（APEC）期間與中國國家主席習近平見面。（圖／路透）



文／中央社

美國總統拜登昨天與中國國家主席習近平進行長達4小時的會談。白宮表示，美國會持續依循「台灣關係法」，提供台灣自我防衛能力。白宮也重申一中政策不變，美方追求的是台海和平穩定。

拜登（Joe Biden）與習近平昨天在舊金山進行長達4小時的會談，拜登表示，會談取得實質進展。美中同意重新開放軍事溝通管道、在類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）防制方面共同合作，並討論人工智慧（AI）議題。

台灣是另一個美中與國際高度關切的議題。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天向媒體表示，拜登明確向習近平表明不尋求衝突，美方追求的是台海和平穩定，「這是我們想要的，也是我們仍然想要的」。

▲拜登於加州舊金山舉行的亞太經合組織（APEC）領導人歡迎招待會上發表講話。（圖／路透）



柯比轉述會談內容指出，美方的一個中國政策不變，不支持台灣獨立，但會依循「台灣關係法」持續向台灣提供自我防衛能力。他也再次重申，不希望台海現狀以任何片面方式改變，當然也不樂見透過武力改變現狀。

據新華社報導，習近平在會上向拜登表示，美方應該將「不支持台獨」的表態體現在具體行動上，「停止武裝台灣，支持中國和平統一。中國終將統一，也必然統一」。

美方資深官員昨天在拜習會結束後向媒體表示指出，拜登清楚向習近平表明，美國的長期立場是決心維護台海和平穩定，希望維持現狀，並要求中國尊重台灣的選舉程序。

拜登也表明，美國一中政策不變，反對任何一方片面改變現狀，期待和平解決兩岸分歧，台海和平穩定符合世界利益。他呼籲北京克制在台海及其周邊地區的軍事活動。