妻去世前還冷戰！他放不下「男人尊嚴」現在後悔了 ：沒人等我回家

▲一名人夫不知妻子大限將至，還冷臉沉默對待，如今妻子離世，他才後悔自己放不下「高高在上的男人自我」！（示意圖／Pixabay）

馬來西亞先前傳有一名送貨司機的妻子上月生產，公司卻只放他2天陪產假，無奈只好重返工作崗位，未料下班回家後，竟發現老婆已全身僵硬去世，崩潰直喊「拚死拚活工作，換來的卻是一生悲痛」，後悔沒有好好陪伴妻子，未料近日又發生類似的事件，一名人夫不知妻子大限將至，還冷臉沉默對待，如今妻子離世，他才後悔自己放不下「高高在上的男人自我」！

▲男子匿名訊息傾訴思念亡妻之情，想念總是登在家門口迎接他的妻子。（圖／翻攝自OHBULAN!臉書）

根據大馬網媒《OHBULAN!》臉書專頁發佈的一則貼文可見，一名匿名者傾訴對亡妻的思念，「版主好，剛才晚間祈禱後突然就想起過世的妻子。她是家庭主婦，以前下班回家她都會等在門口，迎接我回來。現在這種情景已不再。」

原PO表示，至今他仍深刻記得妻子去世前，兩人還吵了一架，他整天板著一張臉，從早上出門上班，直到上床睡覺都沒有給妻子好臉色，「她一直問我，她做錯了什麼，還不停向我道歉」。

▲男子匿名訊息傾訴思念亡妻之情，想念總是登在家門口迎接他的妻子。（圖／翻攝自OHBULAN!臉書）

原PO還表示，最後一次與亡妻鬧彆扭時，一整天都沒有回覆她WhatsApp訊息，也沒有詢問妻子午餐吃了什麼；如今每到午餐時間，他都會憶起此事而悲從中來，對亡妻想念不已。

他坦承，自己一貫維持「高高在上的丈夫自我」，有時下班後感覺疲累，就一句話都不說，導致妻子誤會甚至問他是否有做錯何事，甚至為此落淚，「我好難過，也很想她，試問去哪裡找像她一樣的老婆？我希望大家幫忙祈禱妻子去了天堂最高的地方，感恩」。

這段真情流露的貼文3小時內就累積3404次按讚、483條留言和1144次轉發。其中一名網民回覆，他的妻子剛過世，每日都沉溺在思緒中，想念她生氣的樣子，以及向她撒嬌的時刻，14年共同相處的回憶無法說忘就忘，但願她安息。除此之外，網民也紛紛留言，「人們不知珍惜眼前人，往往在分離以後才開始說『想念』」。

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