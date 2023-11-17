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人父得知「孩子是男生」秒落淚　親吐兒時創傷：只想要女兒

男子得知與老婆的第1個孩子是個兒子後，感到很難過。（示意圖／pixabay）

男子得知與老婆的第1個孩子是個兒子後，感到很難過。（示意圖／pixabay）

文／CTWANT

美國有名男子於知名論壇「Reddit」上透露，他在近日參加了嬰兒性別揭曉派對，得知與老婆的第1個孩子是個兒子，當下的他卻感到很難過，而後老婆發現他在哭時，則感到很憤怒，認為他毀掉了做父母的喜悅，但男子也無奈的說，其實一切的起因都是因為小時候的創傷。

據《鏡報》報導，男子說他與老婆一同策劃嬰兒性別揭曉派對很久了，到了當天2人更是興奮不已，在得知與老婆的第1個孩子是個兒子後，他感到很難過，但當下因為不想要破壞老婆的心情，所以試著表現得正常，並和大家一起慶祝。

當所有人都離開後，他再也掩不住失望的情緒，坐在床上哭泣，老婆看到他在哭時，則感到非常憤怒，認為他毀掉了做父母的喜悅，2人因此起了爭執。

男子說，「我沒有告訴妻子這件事，但我真的希望能有一個女兒而不是兒子」，他解釋一切的起因都是因為小時候的創傷，在成長過程中，父親對他的態度非常糟糕，因此他害怕當自己成為人父的時候，會變得跟父親一樣對待自己的兒子，而妻子至今都不知道老公的苦衷。

此文一出，許多網友都勸他應該向老婆坦白，才能化解衝突，也有支持他的聲音，「要開始解決創傷問題了，如果可能的話請諮詢治療師」、「這對你的兒子、妻子和你自己來說都會更好，就當作是兒子出生前的禮物。」

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