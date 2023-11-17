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國際火線／寧殺錯没放過：殺光所有哈瑪斯，可能嗎？

▲▼ 加薩阿克薩烈士醫院工作人員治療受傷的人。（圖／CFP）

加薩阿克薩烈士醫院工作人員正在治療一名在戰火中受傷的巴人。（圖／CFP）

記者朱錦華／特稿

沒有誰生下來活該就是被迫害者，但是當被迫害者飽經苦難，一旦翻身、握有權力或武力之後，卻很可能以「保護自身」為由，變身為加害者，而且手段可能更加狠辣。英國大詩人奧登(W.H.Auden)曾說：「受惡行所害者，將作惡以報」。這句話很不幸的在以色列人身上看到了驗證。

以色列發動對哈瑪斯(Hamas)的圍城殲滅戰已經超過一個多月，總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)誓言除非所有哈瑪斯成員都被殲滅，否則戰爭永遠不會停止。但是徹底性的、一勞永逸的消滅哈瑪斯，可能嗎？

▲▼以色列仍在襲擊加薩。（圖／CFP）

以色列仍在攻擊加薩。（圖／CFP）

納坦雅胡藉清剿哈瑪之名在北加薩進行殺戮，所造成的死亡人數已是10月7日哈罵斯突襲以色列造成的死亡人數(約1200人)的10倍有多。這筆血債巴勒斯坦人忘記得了？

仇恨也是一種DNA，是會遺傳的。大家都知道，仇恨只會衍生出更多的仇恨。哈瑪斯只是仇恨乆色列者的一個代號。今天就算所有哈瑪斯分子被殺光了，明天還會蹦出更多新的哈瑪斯斯分子。或者，他們會為組織取一個新的名字，繼續幹著跟哈瑪斯相同的勾當。

▲ 加薩走廊地圖，唯一發電廠所在地。（圖／達志影像／newscom）

加薩走廊地圖，唯一發電廠所在地。（圖／達志影像／newscom）

正如猶太人不可能被殺光，巴勒斯坦人也是不可能被屠殺殆盡的。例如當初1948年以色列建國時，就有數百萬計的巴人被迫離開家園，流落他鄉異國(例如約旦)。你以為這這些人都是吃素的？或者，他們甘心永遠失去家園、任由以色列人為所欲為卻再也不會反抗？

對巴人趕盡殺絕，不可能永久解決以、巴衝突問題。以色列人必須作出更多的讓步、給巴人更大的生存空間，才有可能逐步緩解以、巴雙方的對立和衝突。無奈，近期的民調顯示，有逾半數的以色列人不願意這樣做。

▲▼以色列總理納坦雅胡反對國際社會對於加薩停火的呼聲。（圖／路透）

以色列總理納坦雅胡反對國際社會對於加薩停火的呼聲。（圖／路透）

英國間諜小說大師勒卡雷(John le Carré)寫過一本借以、巴衝突為背景、描述以色列特工組織利用一名女演員潛入阿拉伯恐組織內部臥底，企圖瓦解對方的驚悚小說《女鼓手》(A Little Drummer Girl)。勒卡雷在該書的前言裡說，在他待在以色列蒐集資料期間，一再有以色列人告訴他：巴勒斯坦人並非一個民族，他們只是農夫與無業遊民湊在一起的一群人。兩千多年來，他們待在那裡唯一所做的，只是好好守著這塊土地，等待合法的主人(猶太人)回來！

▲▼以色列民眾上街抗議，要求總理納坦雅胡下台，與警方發生衝突。（圖／路透）

以色列民眾上街抗議，要求總理納坦雅胡下台，與警方發生衝突。（圖／路透）

如果今天還有逾半數的以色列人仍抱著這種想法，那麼，仇恨和衝突的悲劇必然繼續演下去說。 納坦雅胡說，這一戰要把哈瑪徹底消滅，那只是宣傳的話術(恐怕連他自己都不會相信)。

「老納」真正所想的，是藉反恐之名侵佔北加薩。接下來是整個加薩地區；甚至可能劍指約旦河西岸，最終完成對整個巴勒斯坦地區的佔領。此事若成真，「老納」必然躍身成為民族英雄。不過，在此之前，他必須先擋得住一波又一波逼他下台的壓力才行。

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