印尼2軍機「同時墜毀」2死2失蹤　空軍參謀長證實

▲印尼空軍示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自印尼空軍官網）



記者鄒鎮宇／綜合報導

印尼2架軍機16日不明原因墜毀於東爪哇省的東爪哇巴蘇魯安縣，確定已有2名飛行員死亡、2人失蹤。目前印尼國家情報局已介入調查，詳細墜毀原因仍待釐清。

綜合外媒報導，印尼空軍參謀長法賈爾·普拉塞蒂奧 (Fadjar Prasetyo) 空軍元帥證實，有兩架印尼空軍 EMB-314 超級巨嘴鳥戰術戰鬥機16日中午左右不明原因墜毀，但未提供詳細解釋。

網路流傳一段飛機墜毀後、起火的畫面，飛機殘骸上有「TNI AU」，以及飛機的註冊號碼「TT-3103」等。

媒體報導，兩架飛機於早上10時51分許起飛，於11時18分左右失去聯繫，其中TT-3111是一名中校駕駛，後座是一名上將；TT-3103則是少校駕駛、後座為一名上校。