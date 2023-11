印尼2軍機「同時墜毀」2死2失蹤　空軍參謀長證實

▲印尼空軍示意圖,與本文無關。(圖/翻攝自印尼空軍官網)



記者鄒鎮宇/綜合報導

印尼2架軍機16日不明原因墜毀於東爪哇省的東爪哇巴蘇魯安縣,確定已有2名飛行員死亡、2人失蹤。目前印尼國家情報局已介入調查,詳細墜毀原因仍待釐清。

綜合外媒報導,印尼空軍參謀長法賈爾·普拉塞蒂奧 (Fadjar Prasetyo) 空軍元帥證實,有兩架印尼空軍 EMB-314 超級巨嘴鳥戰術戰鬥機16日中午左右不明原因墜毀,但未提供詳細解釋。

網路流傳一段飛機墜毀後、起火的畫面,飛機殘骸上有「TNI AU」,以及飛機的註冊號碼「TT-3103」等。

媒體報導,兩架飛機於早上10時51分許起飛,於11時18分左右失去聯繫,其中TT-3111是一名中校駕駛,後座是一名上將;TT-3103則是少校駕駛、後座為一名上校。

