印尼2軍機「同時墜毀」2死2失蹤　空軍參謀長證實

▲印尼空軍示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自印尼空軍官網）
記者鄒鎮宇／綜合報導
印尼2架軍機16日不明原因墜毀於東爪哇省的東爪哇巴蘇魯安縣，確定已有2名飛行員死亡、2人失蹤。目前印尼國家情報局已介入調查，詳細墜毀原因仍待釐清。
綜合外媒報導，印尼空軍參謀長法賈爾·普拉塞蒂奧 (Fadjar Prasetyo) 空軍元帥證實，有兩架印尼空軍 EMB-314 超級巨嘴鳥戰術戰鬥機16日中午左右不明原因墜毀，但未提供詳細解釋。
網路流傳一段飛機墜毀後、起火的畫面，飛機殘骸上有「TNI AU」，以及飛機的註冊號碼「TT-3103」等。
媒體報導，兩架飛機於早上10時51分許起飛，於11時18分左右失去聯繫，其中TT-3111是一名中校駕駛，後座是一名上將；TT-3103則是少校駕駛、後座為一名上校。
Two Indonesian Air Force EMB-314 Super Tucano tactical fighters crashed in Bromo, Tengger, Semeru National Park (TNBTS) on Thursday (11/16). Indonesian Air Force Chief, Air Marshal Fadjar Prasetyo, confirmed the crash.#SEAToday #SEATodayNews #Jakarta #Indonesia #TNI #TNIAU pic.twitter.com/CFJqbpj27T— SEA Today News (@seatodaynews) November 16, 2023
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