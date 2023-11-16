3中國男赴新加坡「竊走301萬鑽戒」！逃馬國4天就被逮…判決出爐

▲中國籍男子在新加坡竊走301萬鑽戒，今遭判刑。（圖／翻攝自新加坡警察部隊）

記者閔文昱／綜合報導

新加坡「幸運商業中心」日前發生一起國際竊盜案，有3名中國籍男子到當地一間當鋪選購價值13萬2000元新幣（約新台幣301萬）的鑽戒，卻趁著店員去拿另一枚戒指的空檔，當場落跑，甚至還在1小時內就離境逃往馬來西亞。警方獲報後展開追緝，並於4天後將其中2嫌引渡回新加坡。新加坡法院今判刑主嫌2年8個月。

綜合新加坡媒體報導，主嫌盧敬男和同夥羅逸、何元林在今年7月11日搭乘不同航班入境新加坡，其中主嫌12日到幸運商業中心的「方圓當鋪（ValueMax）」選購手錶和鑽戒，並向店員聲稱是要送給妻子的生日禮物，不過當天並沒有購買。

報導指出，主嫌在4天後又回到同一間當鋪，期間1名同夥守在當鋪外，另一名同夥則假扮成不相干顧客一同進入店內。主嫌向女店員聲稱，自己的預算超過5萬元新幣（約新台幣114萬），於是女店員拿出價值13萬2000元新幣的鑽戒供他參考，而另一名嫌犯則是向一名男店員詢問其他金飾細節。

主嫌拿到該枚13萬2000元的鑽戒後，又向女店員詢問另一枚較小的鑽戒，並趁著對方在準備時，與同夥一起離開當鋪，當晚就分別搭乘巴士、飛機離境。警方獲報後，馬上鎖定犯案3人，發現其中2嫌逃往馬來西亞，於是與馬國警方合作，並在7月20日將2嫌引渡回新加坡。

新加坡法院今（16日）開庭審理，主嫌盧敬男當庭認罪，但希望不要連累其他兩人，並請求法官從輕發落。法官認定，此案屬預謀犯案，為避免其他外國人效仿，判他2年8個月刑期。