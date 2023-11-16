快訊／台男慘死曼谷旅館「身分曝光」　頭部遭膠帶纏死、保險箱濺血

▲台男曼谷遭虐殺亡，泰媒曝光死者身分。（圖／翻攝自泰國媒體Nation online）

記者趙蔡州／綜合報導

泰國警方16日接獲民眾通報，有一名47歲台灣籍朱姓男子被發現慘死在曼谷旅館內，死亡時幾乎全身都被膠帶、塑膠布綑綁，房間內也有遭洗劫的跡象。泰國媒體曝光死者資訊，死者的姓名為朱長生，是台灣行勝於言實踐研究院長，去年才因遭人爆料「假公益真吸金」躍上媒體版面，不料如今在泰國離奇身亡。

綜合泰國媒體報導，泰國警方16日上午接到曼谷邦納區（Bangna）某旅館人員通報，指稱有一名中年旅客在房間內離奇死亡。員警趕到後，員警進入房間發現死者時，死者面部朝下趴在床邊地板，頭部遭透明的塑膠布捆綁，鼻子與頸部也遭膠帶纏繞，雙手雙腳也遭繩子死死綁住，顯然生前一度遭人虐待。

泰國警方初步調查，死者14日入境泰國並在同日獨自辦理入住，房間內有明顯打鬥及洗劫的跡象，許多地方及保險箱亦找到血跡，且旅館人員聲稱死者生前曾經在使用筆電，然而房間內卻找不到死者手機及筆電，目前正在調閱監視器畫面，追查兇嫌及釐清殺人動機。

▲泰媒公布死者身分是47歲朱長生，他是台灣行勝於言實踐研究院長。（圖／翻攝自台灣行勝於言實踐研究院）

另據泰媒Nation online公布的死者資訊，死者為47歲朱長生，是台灣行勝於言實踐研究院長，去年才遭媒體爆料以「台灣水木清華校友會」（台灣行勝於言實踐研究院前身）名義假公益真吸金，他不滿名譽受損，提告張姓記者、白冰冰經紀人陳孝志、王世堅等人涉嫌誹謗，然而3人均獲不起訴處分。