他訂iPhone 15 Pro Max　開機後看傻：內建TikTok

▲網友購買新機卻收到山寨機。（圖／翻攝Reddit）

記者楊庭蒝／綜合報導

iPhone 15 系列新機發表後引起高度關注，目前全球供貨趨於穩定，大部分型號已經可以直接購買現貨，不過，英國有一名網友卻遇到了一個令人難以置信的情況，他從蘋果官方網站購買iPhone 15 Pro Max，收到的手機卻是山寨機，事後將整個經過分享到知名論壇Reddit，引發一陣熱議。

根據科技媒體《9to5mac》報導，這名英國網友透過蘋果官方訂購一支iPhone 15 Pro Max，結果收貨開箱後卻發現異樣，首先手機上面有一層透明的塑膠膜黏貼在螢幕上，且手機螢幕並非全新的「靈動島設計」而是「瀏海屏」設計。

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事主接著表示，在開機之後發現，手機系統已經內建YouTube、Facebook 和 TikTok 在內的應用程式，而真正的iOS系統應該除了蘋果自家生態的軟體外，不再額外安裝其他應用程式。緊接著，在UI操作的順暢度上也十分卡頓，時常發生系統崩潰的情形，應該只是在手機上安裝仿iOS 17 的桌面啟動程式。

據報導，事主檢查盒裝上的IMEI碼（國際行動裝置辨識碼），也確實可以被官方渠道驗證。

對此，不少果粉在留言處分析，有可能是在運送過程中物流人員掉包，變成離譜的山寨品；也有在不同國家的網友指出遇到了相同的情形。