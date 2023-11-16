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幫客人趕飛機！泰司機30分鐘衝到機場　豪客甩2大鈔「他爽賺3萬」

▲▼泰國一名司機成功幫乘客趕上飛機後，收到了1000歐元的小費。（圖／翻攝自Facebook）

▲泰國一名司機成功幫乘客趕上飛機後，收到了1000歐元的小費。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

泰國一名計程車司機近日在Facebook分享，他最近遇上了豪爽的乘客，在一趟車程中居然給出了超過55倍的小費，讓他大賺了一筆。

據泰媒The Thaiger報導，司機日前接到一位外國乘客的訂單，想要從市中心前往機場搭機，不料這名乘客卻將曼谷的2個機場搞混，意外將原本要搭機的素萬那普機場（Suvarnabhumi）說成了廊曼機場（Don Mueang），導致他來到錯誤的機場。

為了不錯過航班，這名乘客便告訴司機，只要他能在30分鐘內從廊曼機場趕到45公里外的素萬那普機場，就會給予高額小費，而司機也使命必達，在時間內走完了原本需要45分鐘的路程，讓乘客成功趕上飛機。

為了報答司機，這名乘客下車時將2張500歐元（共1000歐元，約新台幣3.4萬元）的鈔票遞給了司機，並告訴他不用找零，但司機卻只按照計程車表收取677泰銖（約新台幣610元）的車資，拒絕了這筆高額小費。

這篇貼文在網上曝光後，瞬間吸引了不少人的注意，有網友認為司機與乘客都是十分善良的人，但有網友卻質疑這2張鈔票是不是真鈔，因為500歐元如今已十分罕見。也有網友猜測，這名乘客可能誤將500歐元當成了500泰銖，而他原本想要給司機的是1000泰銖。

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泰國東南亞要聞計程車歐元

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