海濱神祕屍骸！橙色身體上有黑色污漬　父子驚喊：外星人入侵

▲神祕又狀似可怕的屍體出現在英國蘇格蘭海濱。（圖／Gregg Jenkinson）



圖文／CTWANT

神祕又狀似可怕的屍體出現在英國蘇格蘭海濱，讓專家們摸不著頭緒，根據民眾表示，這具屍體有類似魚的特性，但又不太像魚，形狀又長又尖，頭部的地方甚至佈滿白色標記，看起來又像人臉，但又不完全一樣。

根據《每日星報》等媒體報導，36歲的格雷格（Gregg Jenkinson）和他兒子泰勒（Tyler）在蘇格蘭凱瑟尼斯（Caithness）度假時發現的，對於這個發現他們也感到驚訝，「我們去那裡度假，在途中我們打算到附近港口探索，因為景象很美」，格雷格接著表示，「我們偶然發現了這具屍體，於是到海邊就近檢查，我兒子首先發現了它——他說『看，章魚的觸手』，因為從遠處看它就是這個樣子」。

格雷格繼續說，「當我們走近時，我們可以清楚地看到牠是一條魚，但不知道是什麼魚。當我們用棍子觸摸時，看起來有點脂肪。我很感興趣，因為這是在我們特倫特河畔斯托克從未見過的生物」。

這具屍體之所以如此迷人的另一個原因，就是牠的體型，格雷格估計從頭到尾大約有3英尺長，大約接近1公尺，橙色的身體還佈滿黑色污漬。他在其專門的航空攝影臉書粉專DroneHub 上發文稱，「如果沒有外星人入侵，我無法解釋這是什麼」。

對此，有網友回覆，「我是一名漁民，我可以明確地告訴你『我不知道』」。包括英國鯨豚擱淺調查計畫 (CSIP) 的人員也坦承難以辨識識這具屍體的真實身分，「在我看來，這像是某種小型鯨類動物的腐爛殘骸」。這名人員還表示，「我可以看到背鰭和頭骨的上顎骨從前方伸出，至於物種，僅憑這一點很難說」。

▲英國鯨豚擱淺調查計畫人員認為是某種小型鯨類動物的腐爛殘骸。（圖／翻攝自推特）

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