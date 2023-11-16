祖母睡著沒看到！泰3月大男嬰遭猴子攻擊　被啃食至頭骨外露昏迷

▲泰國一名男嬰被猴子攻擊後昏迷。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

泰國南部攀牙省（Phang Nga）一名3個月大的男嬰日前在家中被2隻猴子咬至頭骨外露，陷入昏迷。

據泰媒The Thaiger報導，男嬰的姑姑吉拉彭（Jiraporn）透露，她的母親13日在照顧侄兒慕亞林（Muallim Ard-dee）時意外睡著，於是只有3個月大的雅迪便被獨自留在搖籃裡喝奶。

不久後，吉拉彭聽見侄兒發出了劇烈的尖叫聲，於是她迅速闖入房間查看，不料卻見到有2隻猴子在攻擊這個小男孩。吉拉彭連忙將猴子趕走，豈料這些猴子一點也不懼怕人類，還一直留在房裡。

吉拉彭顧不上趕猴子，立即上前查看侄兒的傷勢，發現慕亞林的頭上居然有5、6個牙印和一個深見頭骨的傷口，於是她當即便將侄兒送到附近醫院搶救，而慕亞林也因為傷勢過於嚴重，隨後被轉送到瓦奇拉普吉醫院（Vachira Phuket Hospital）接受手術。

報導稱，這名男嬰的手術相當順利，但他目前仍處於昏迷狀態，需要插管。附近居民抱怨，當地的猴子數量最近大幅增加，島上現在估計約有500隻猴子，但牠們的食物卻不斷減少，導致猴子不得不進入社區尋找食物，並製造大量問題。

野生動物繁育站的負責人與官員已在15日登島進行調查。一開始，官員試圖引誘猴子進入籠子後，釋放到遠離人類社區的自然棲息地，但猴子後來搞懂了官員的把戲後開始拒絕進籠，而官員們也因為法律問題，無法傷害猴子，導致相關問題難以被解決。