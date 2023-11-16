慎入！學生打開蓄水箱發現上萬隻蠕動蛆蟲　他嚇傻：已喝一陣子

▲馬來西亞沙巴大學學生宿舍區的水箱內竟滿是蛆蟲。（圖／TikTok kurimasakuti）

圖文／CTWANT

近日在網路上瘋傳著一段24秒影片，內容顯示馬來西亞沙巴大學學生宿舍區的水箱內竟滿是蛆蟲，且影片中蛆蟲還慢慢蠕動向前，讓人雞皮疙瘩掉滿地，原PO還說在發現真實情況前，學生已飲用這些水相當長的一段時間，見到此景後，讓他瞬間感到頭皮發麻。

綜合外媒報導，原PO於日前在TikTok發佈影片，顯示1個蓄水箱裡面滿是蛆蟲，原PO還聲稱他們最近都面臨供水問題，在發現真實情況前，學生已有相當長的一段時間，都在飲用這水箱裡長滿蛆蟲的水，後來發現水源疑似是被猴子屍體所污染。

對此，校方則回應，獲悉社交媒體最近流傳一則24秒影片，內容顯示校園內其中1個學生宿舍區的水箱內滋生蛆蟲，經確認水箱位於敦彭基蘭阿末拉菲宿舍區（KKTPAR），校方發展與維修部已指示承包商清空受污染的蓄水箱，並且要求要經常檢查所有設備，避免對學生帶來安全和健康風險，也將針對影片中所述指控的真實性進行調查。

校方解釋，受影響的水箱是透過井水系統取水，不影響水務局輸送供學生日常使用的主要水源。

延伸閱讀

▸ 禮貌錯了嗎？她跟公車司機道謝遭嗆「莫名其妙」 同行現身挺：謝謝妳這麼有心

▸ 前男友求復合追砍…閨蜜被拉出來擋「身中20多刀」 她冷眼拒見面：別找我

▸ 女友拿100萬頭期 他要房子寫爸名下：我好歹出5萬聘金