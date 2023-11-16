慎入！學生打開蓄水箱發現上萬隻蠕動蛆蟲　他嚇傻：已喝一陣子

▲馬來西亞沙巴大學學生宿舍區的水箱內竟滿是蛆蟲。（圖／TikTok kurimasakuti）
圖文／CTWANT
近日在網路上瘋傳著一段24秒影片，內容顯示馬來西亞沙巴大學學生宿舍區的水箱內竟滿是蛆蟲，且影片中蛆蟲還慢慢蠕動向前，讓人雞皮疙瘩掉滿地，原PO還說在發現真實情況前，學生已飲用這些水相當長的一段時間，見到此景後，讓他瞬間感到頭皮發麻。
綜合外媒報導，原PO於日前在TikTok發佈影片，顯示1個蓄水箱裡面滿是蛆蟲，原PO還聲稱他們最近都面臨供水問題，在發現真實情況前，學生已有相當長的一段時間，都在飲用這水箱裡長滿蛆蟲的水，後來發現水源疑似是被猴子屍體所污染。
@kurimasakuti UMS=ULAT MANDI SAMA peruntukan suda diberi, tapi masalah tetap sama TIBA MASANYA GUNAKAN KUASA VIRAL!!! KAMI MENGALAMI MASALAH AIR SELAMA BEBERAPA HARI! AIR TONG YG DISEDIAKAN PULA BERULAT SEBAB BANGKAI MONYET! YG MASALAHNYA KAMI SUDAH MENGGUANKAN AIR TONG TERSEBUT SUDAH BEBERAPA LAMA SBLOM MENYEDARI PERKARA SEBENAR!! KALAU TERJADI PERKARA YG X DIINGINI BAGAIMANA? baru bab air, belom selebihnya lagi... #umssabah #umskk @kktparums.official #ums #malaysiahariini #umsproblem ♬ original sound - KURIMASAKUTI
對此，校方則回應，獲悉社交媒體最近流傳一則24秒影片，內容顯示校園內其中1個學生宿舍區的水箱內滋生蛆蟲，經確認水箱位於敦彭基蘭阿末拉菲宿舍區（KKTPAR），校方發展與維修部已指示承包商清空受污染的蓄水箱，並且要求要經常檢查所有設備，避免對學生帶來安全和健康風險，也將針對影片中所述指控的真實性進行調查。
校方解釋，受影響的水箱是透過井水系統取水，不影響水務局輸送供學生日常使用的主要水源。
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