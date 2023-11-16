　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜習會成果有限　主流美媒認難解美中競爭格局

▲▼拜習會結束，美國總統拜登與中國國家主席習近平散步。（圖／路透）

▲拜習會結束，拜登與習近平一起散步。（圖／路透社）

文／中央社加州伍塞德15日綜合外電報導

美國總統拜登與中國國家主席習近平今天會談，就恢復軍事接觸、遏止類鴉片麻醉藥品氾濫等達成協議。主流美媒認為，這場雙方都放軟調的會面不會改變美中激烈競爭格局。

美國有線電視新聞網（CNN）的分析認為，這場被精心安排於舊金山南郊一處華麗莊園的拜習會雖號稱取得重要進展，卻無助於緩解驅使美中走向更危險競爭的潛在因素。儘管雙方都希望避免災難性對抗，但美中關係軌跡似乎注定要走向對抗，然後需不斷管控以防爆發檯面衝突。

華府認為，中國是能取代美國成為全球主宰力量的國家。拜登政府在應國會要求所提的正式國家安全戰略文件裡，稱中國是「唯一一個既有意重塑國際秩序，又擁有越來越多經濟、外交、軍事和技術力量來實現此一目標的競爭對手」。

▲▼拜習會。（圖／路透）

中國領導人則認為，美國為遏止北京成為印太和全球領袖國家所採取的行動，是在阻礙中國正常發展。一如紐約時報近期分析習近平相關談話發現，儘管向幾位美國總統保證他也渴望尋找合作領域並化解地緣緊張，但習在國內談話卻帶宿命論般認為與美國間的競爭不可免。

在今天拜習會時的同步翻譯裡，習近平稱「想改變對方是不切實際的、衝突對抗的後果是誰都不能承受的」，似在暗示雙方緊張是由美國的態度所造成。有人解讀成這是習近平警告美國不要試圖在人權等國內問題上，或是在區域內外的地緣政治問題束縛中國。

▲▼拜習會。（圖／路透社）

CNN的分析認為，推動美中走向進一步對抗的力度存在於各方面且不穩定，靠一場相對成功的美中領袖峰會並不能改變雙方競爭的基本面。

華爾街日報社論指出，拜習會這次雖達成一些共識，但問題是鑒於中共的意識形態和企圖，這類承諾有多大作用不無疑問，就像北京先前已承諾會抓違法製販芬太尼的人，但收效甚微。

社論認為，要看到中方鬆手大肆擴軍、不再對台灣及菲律賓軍事騷擾，才是美中關係真正解凍的信號。

ET快訊
護理師「燒聲一周」硬撐上班　醫1舉動網讚爆
獨／黃國昌申請退黨
25歲重口味AV女優引退！　「想變回普通女孩」
威力彩今飆8.7億！　4星座、4生肖財運旺
下班快回家！今越晚越冷　周末恐剩10度
空姐揭密「座椅1按鈕」飛行更舒服　全場驚：長知識

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本靜岡老人中心食物中毒　33人身體不適2死

AV女優「纜車當砲房」性愛片PO網被抓　官員竟被譏：害更多人想看

對12歲女兒灌酒逼看成人影片性侵　泰國狼父辯：她先親我的

拜習會成果有限　主流美媒認難解美中競爭格局

失足掉入機器！英男被當場絞爛慘死　經理未施救還打包碎肉去丟

慎入！學生打開蓄水箱發現上萬隻蠕動蛆蟲　他嚇傻：已喝一陣子

美國同意對南韓軍售AIM-9X飛彈　台灣也曾購買

法國女25次乳癌治療　醫生竟「搞錯邊」恐增癌擴散風險

美國會通過臨時開支法案　避免感恩節政府關門

妻腦癌亡！單親父「性侵13歲繼女」生男嬰　大馬重判22年鞭刑15下

錄下老公喝醉時真實反應　被碰會反抗＋狂問：妳誰

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

貓咪「被摸就呼嚕」干擾診斷　獸醫聽診器放頭：聽聽腦子

夫妻對拜「先抬頭就做飯」2人搞笑互推逗樂全場XD

泰國男騎車引擎沒反應　下秒車身大燃燒成火球

人妻酒店歡唱謊稱「在家」　夫上門理論反遭男閨蜜刺殺

河錫辰裸身看著漢江起床　不停吹口哨..被虧「好像大叔」XD

鑰匙忘在車廂內拆前盾　車行教你「60秒自救法」

天兵爸害女兒褲子當裙穿 媽看傻警惕：注意豬隊友

兒說出胎內記憶「3個小朋友」　媽備孕第3胎...一個月後懷孕

日本靜岡老人中心食物中毒　33人身體不適2死

AV女優「纜車當砲房」性愛片PO網被抓　官員竟被譏：害更多人想看

對12歲女兒灌酒逼看成人影片性侵　泰國狼父辯：她先親我的

拜習會成果有限　主流美媒認難解美中競爭格局

失足掉入機器！英男被當場絞爛慘死　經理未施救還打包碎肉去丟

慎入！學生打開蓄水箱發現上萬隻蠕動蛆蟲　他嚇傻：已喝一陣子

美國同意對南韓軍售AIM-9X飛彈　台灣也曾購買

法國女25次乳癌治療　醫生竟「搞錯邊」恐增癌擴散風險

美國會通過臨時開支法案　避免感恩節政府關門

妻腦癌亡！單親父「性侵13歲繼女」生男嬰　大馬重判22年鞭刑15下

老搭檔江坤宇辭退亞冠賽　林靖凱改搭張政禹：他蠻活潑

藍白合引爆危機感！台派社團大集結挺黃捷：為台灣守下這一席

紅包決定位置！外甥婚禮「舅舅雨中獨吃喜酒」　網怒：這門親戚可斷

大喜之日超尷尬！新郎和司儀撞衫　網笑翻：嫁2個老公

日經：華碩搶攻AI伺服器商機　首次在美國打造生產線

嘉義市醫療到府服務計畫　整合醫事資源照顧失能市民

43歲女歌手羅美玲懷三胎　跟醫師道歉原因曝光

友達首進軍CES展智慧車艙　Micro LED車用顯示奪「最佳創新獎」

直擊／AB6IX今年二度訪台！田雄自封「人間香水」：汗味也性感

裕民前3季每股賺2.2元　看好Q4營運優於Q3

去營隊遇到「出事惹阿北」　乘客狂尖叫：路很小啊～

國際熱門新聞

女遊客看海被「閃電擊中」慘死

習近平否認「2027或2035攻台計畫」

緬甸3日遊　一落地就被賣到妓院

拜登：不希望中國以任何方式干涉台灣事務

拜習會結束　拜登：雙方取得真正進展

單親父「性侵13歲繼女」致孕　判22年鞭刑15下

LIVE／拜習會2.5小時結束！　拜登最新說明

日11歲女童亂丟BB彈　屋主竟殺她父母1死1重傷

拜習會登場　開場談美中競爭意見存在分歧

老婆3年前出軌　男知妻懷孕要親子鑑定

拜習會結束　習：對抗後果誰都不能承受

白宮：拜登將重申助台自我防衛

美國人對以色列支持度大跌9％

網美6周海撈30幾萬　整個人都是假的

更多熱門

相關新聞

習對美首提「停止武裝台灣」　台海仍無共識

習對美首提「停止武裝台灣」　台海仍無共識

「拜習會」牽動台海局勢走向，學者王信賢提出，大陸國家主席習近平見美國總統拜登時，提出的「停止武裝台灣」是新說法，中美在台海問題和科技管制仍各執一詞。對於習澄清2027年或2035年前對台動武的說法，王信賢認為，這代表解放軍武統時間是美國提出，統一台灣在時間表當中，而武統取決美中關係。

歡迎宴「馬斯克、庫克都來了」 習近平：5年邀5萬美國青少年來華交流

歡迎宴「馬斯克、庫克都來了」 習近平：5年邀5萬美國青少年來華交流

時隔一年拜習會　美媒：試圖使溝通回正軌

時隔一年拜習會　美媒：試圖使溝通回正軌

拜登拿手機笑問「你認識這個年輕人嗎」 習近平笑答：38年前的事了

拜登拿手機笑問「你認識這個年輕人嗎」 習近平笑答：38年前的事了

王毅：拜習談得好又深　是一場「高峰會」

王毅：拜習談得好又深　是一場「高峰會」

關鍵字：

拜習會習拜會

讀者迴響

熱門新聞

安親班樓下狂挖礦　1年竊電7千萬

女師性侵男童9次　爸爸驚覺有詭抓包

謝祖武給兒19萬後「經濟切割」　謝展榮接《有生之年》還讓爸媽抽成

女老師性侵小六男童9次懷孕生子　重判17年半

台灣第一YTR被質疑買訂閱觀看　他傻眼解釋

威力彩今晚飆8.7億　4星座、4生肖財運旺

2打1遭反殺雙亡　全滅噴血畫面曝

林襄被控「丟臭酸雞湯」在她座位！

快訊／大同區街頭清晨爆砍人案！2死1命危

身分證含「1、2」2碼免費喝拿鐵

桃園女淫師性侵小六男童　教育局：終身不得聘任

女遊客看海被「閃電擊中」慘死

即／台中夾娃娃機店二樓大火　一女救出命危

限女雅房變砲房！室友激戰砲友　廁所嘉明味撲鼻

96歲老爺爺獨站街邊賣饅頭　原因逼哭7千人

更多

最夯影音

更多
錄下老公喝醉時真實反應　被碰會反抗＋狂問：妳誰

錄下老公喝醉時真實反應　被碰會反抗＋狂問：妳誰
三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

貓咪「被摸就呼嚕」干擾診斷　獸醫聽診器放頭：聽聽腦子

貓咪「被摸就呼嚕」干擾診斷　獸醫聽診器放頭：聽聽腦子

夫妻對拜「先抬頭就做飯」2人搞笑互推逗樂全場XD

夫妻對拜「先抬頭就做飯」2人搞笑互推逗樂全場XD

泰國男騎車引擎沒反應　下秒車身大燃燒成火球

泰國男騎車引擎沒反應　下秒車身大燃燒成火球

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面