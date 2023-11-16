拜習會成果有限　主流美媒認難解美中競爭格局

▲拜習會結束，拜登與習近平一起散步。（圖／路透社）



文／中央社加州伍塞德15日綜合外電報導

美國總統拜登與中國國家主席習近平今天會談，就恢復軍事接觸、遏止類鴉片麻醉藥品氾濫等達成協議。主流美媒認為，這場雙方都放軟調的會面不會改變美中激烈競爭格局。

美國有線電視新聞網（CNN）的分析認為，這場被精心安排於舊金山南郊一處華麗莊園的拜習會雖號稱取得重要進展，卻無助於緩解驅使美中走向更危險競爭的潛在因素。儘管雙方都希望避免災難性對抗，但美中關係軌跡似乎注定要走向對抗，然後需不斷管控以防爆發檯面衝突。

華府認為，中國是能取代美國成為全球主宰力量的國家。拜登政府在應國會要求所提的正式國家安全戰略文件裡，稱中國是「唯一一個既有意重塑國際秩序，又擁有越來越多經濟、外交、軍事和技術力量來實現此一目標的競爭對手」。

中國領導人則認為，美國為遏止北京成為印太和全球領袖國家所採取的行動，是在阻礙中國正常發展。一如紐約時報近期分析習近平相關談話發現，儘管向幾位美國總統保證他也渴望尋找合作領域並化解地緣緊張，但習在國內談話卻帶宿命論般認為與美國間的競爭不可免。

在今天拜習會時的同步翻譯裡，習近平稱「想改變對方是不切實際的、衝突對抗的後果是誰都不能承受的」，似在暗示雙方緊張是由美國的態度所造成。有人解讀成這是習近平警告美國不要試圖在人權等國內問題上，或是在區域內外的地緣政治問題束縛中國。

CNN的分析認為，推動美中走向進一步對抗的力度存在於各方面且不穩定，靠一場相對成功的美中領袖峰會並不能改變雙方競爭的基本面。

華爾街日報社論指出，拜習會這次雖達成一些共識，但問題是鑒於中共的意識形態和企圖，這類承諾有多大作用不無疑問，就像北京先前已承諾會抓違法製販芬太尼的人，但收效甚微。

社論認為，要看到中方鬆手大肆擴軍、不再對台灣及菲律賓軍事騷擾，才是美中關係真正解凍的信號。