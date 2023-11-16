對12歲女兒灌酒逼看成人影片性侵　泰國狼父辯：她先親我的





▲12歲少女遭父親性侵。（示意圖／視覺中國CFP，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

泰國一名40歲父親對女兒伸出狼爪，威逼12歲女兒喝酒、看成人影片之後，性侵得逞，外傳他不久前也對15歲大女兒下手。這名狼父消失多日之後，在16日向警方自首並承認性侵女兒，然而他卻對老婆透露，是女兒先親吻他，他才無法控制自己。

泰媒Thaiger報導，受害少女的叔叔努姆（Noom）宣稱，12歲受害少女碧（Bee）在10月28日向他求助，稱她已經不想和父親赫姆（Herm）同住，因為父親10月27日先是灌她酒、逼她看成人影片，接著對她性侵。努姆得知之後立刻帶著她去醫院做體檢，檢查報告顯示她遭到性侵。

努姆試圖聯繫赫姆和少女的母親諾伊（Noi），但夫妻倆都無法聯繫上，他希望諾伊能帶著女兒碧去警察局報案，然而當他終於聯絡上諾伊的時候，諾伊卻拒絕了。

最終由努姆向警方通報此事，當警方展開調查時，諾伊找上碧，要求女兒撤案，以此作為交換，女兒將取得部份土地所有權。但是努姆認為，身為母親的諾伊之所以要把女兒帶往那裡，並非作為一個家庭生活，而是沉迷於一夫多妻的關係。

努姆還稱，就在碧遭到父親性侵之前，她的15歲姊姊也遭染指。警方指出，在接獲通報後有要求赫姆到案，但他卻消失神隱，直到16日才到警局自首，諾伊也跟著一起來到警察局。

赫姆承認性侵女兒，但強調他不是故意的，他當時和女兒一起喝酒，他也醉了，不過他堅稱沒有性侵大女兒。諾伊則說，她知道性侵一事，有問過丈夫，但丈夫說，是女兒一開始先親吻他，他才無法控制自己。

諾伊還說，她很愛她的女兒，對於這一切發生的事情感到很抱歉，她不知道該怎麼辦，之所以沒有向警察局進行通報，是因為不想讓丈夫被抓走，因為丈夫是家中經濟支柱，一旦落網，整個家的經濟狀況會出問題。