AV女優「纜車當砲房」性愛片PO網被抓　官員竟被譏：害更多人想看

▲哥倫比亞AV女優公然拍性愛片被抓，罰款約新台幣3100元。（圖／翻攝自X／@Natydelgado111）

記者張寧倢／編譯

國外一名AV女優戴嘉多（Naty Delgado）先前在成人網站上傳一段她與男伴在哥倫比亞觀光纜車內脫衣性愛的影片。當地交通部門首長震怒，要求警方介入調查，最終戴嘉多僅被開罰39萬3499元哥倫比亞披索（約新台幣3168元）。有人認為應該把她抓去坐牢，也有人反諷，官員的做法會讓更多人想找影片來看。

▲戴嘉多當街被警察攔下。（圖／翻攝自X／@Natydelgado111）

根據英國《每日星報》報導，戴嘉多日前在考卡山谷省首府卡利（Cali）的觀光纜車上拍攝性愛片，其中可見她和一名男性在移動的纜車車廂內觸摸下體調情，隨後脫衣性愛，有人在成人影片平台Pornhub上看到影片後認為不妥，消息也傳到哥倫比亞卡利市交通管理局局長奧爾提茲（Oscar Ortiz）那裡，讓他大為光火，氣得要求警方調查。

▲戴嘉多被開罰單，但她事後在社群平台上發文表示，雖然她接受罰則，但社會上有更多問題比這件事更需要警察處理。（圖／翻攝自X／@Natydelgado111）

奧爾提茲說，這種不負責任的行為已經「影響公共和諧」，纜車是為了社區提供的服務，民眾利用這類公共空間時應該帶著尊重和責任感。很快地，警察在幾天內就找到戴嘉多，並對她開出39萬3499元哥倫比亞披索的罰單，她當街被警方攔下的影片也被公開放上網。戴嘉多則在社群平台X轉發被開罰的影片並表示，她認為有更多「真正重要的事」需要警察處理。

▲戴嘉多在X上發布性感照片。（圖／翻攝自X／@Natydelgado111）

報導引述部分當地人的評論，有人認為不應該只有單純罰款，當局應該把戴嘉多關進監獄，另一人反駁稱，「警察應該關注都市的真正問題。她沒有傷害任何人，也沒看到她在別人面前這麼做。」但也有人說，像官員們這樣把事情鬧大反而捧紅了戴嘉多，「現在每個人都在找那部影片來看了。」

▼部分人認為官員的做法反而捧紅了戴嘉多的影片。（圖／翻攝自X／@Natydelgado111）