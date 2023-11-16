緬甸軍政府遭叛軍猛攻！隨時應對緊急狀況　籲民兵做好入伍準備

▲緬甸軍方遭叛亂分子猛烈襲擊，路透社取得的畫面顯示，有部分緬甸軍人向克倫民族國防軍投降，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

緬甸一名官員16日證實，軍政府遭遇了叛亂分子的「猛烈襲擊」，要求政府員工做好準備，隨時應對緊急情況；而當地媒體也呼籲有軍事經驗的人做好入伍準備。

據路透社報導，緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）透露，軍方在東北部的撣邦（Shan）、東部的克耶邦（Kayah），以及西部的若開邦（Rakhine）都遇到了「大批武裝叛軍士兵的猛烈攻擊」，叛亂分子使用無人機向軍事據點投擲數百枚炸彈。

紹敏通15日表示，軍方有部分據點已開始展開撤離行動，「我們正緊急採取措施，有效防範無人機的轟炸攻擊」。而緬甸首都內比都的政府工作人員也被下令「成立小組以應對緊急情況」。

內比都委員會秘書丁貌瑞（Tin Maung Swe）否認相關命令的頒布是因為首都的局勢不安全，「這只是在緊急狀況下提供幫助的計畫，尤其是在自然災害發生的時候」。

與此同時，緬甸通訊社《新時代媒體》（Khit Thit）也報導了軍方國家行政委員會（SAC）15日頒布的一項命令，呼籲所有接受過基本軍事訓練的人都應做好服役的準備。

緬甸軍方過去幾十年來，一直都在與當地的少數民族和其他叛亂分子對抗，但緬甸2021年爆發的政變後，緬甸民主派想要改革的希望被粉碎，也讓反軍方勢力出現了前所未有的協調合作，成為軍政府近來的最大挑戰。

反軍方的親民主政治家組成了平行政府，與部分叛亂派別結盟，發起一場名為「通往內比都之路」的運動，誓言要控制首都。雙方的衝突讓緬甸陷入動盪，每天有無數難民逃往鄰國，而聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）也對此表示深切關切。