與美企業界共進晚餐　習近平：中國準備做美國的夥伴與朋友

▲中國國家主席習近平15日出席APEC晚宴發表談話。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

中國國家主席習近平15日與美國總統拜登會晤結束後，出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會的晚宴，與美國企業高層見面，蘋果執行長庫克等人均出席。習近平致詞時表示，中國已準備好成為美國的夥伴與朋友，雙方合作還有很大空間。在此之際，北京希望安撫全球企業並因應中國吸引外資方面所出現的困難。

綜合路透、CNN等報導，美國企業高層在APEC論壇空檔與習近平共進晚餐，當習近平步入會場時，全場起立鼓掌，並在他上台發表演說的時候，現場再度響起熱烈掌聲。

習近平表示，中美兩國的大門不應關上，國際需要美中共同努力，中國已準備成為美國的合作夥伴和朋友，雙方還有很大的合作空間，把中國視為威脅、和中國玩零和遊戲是錯誤的，「無論發展到什麼階段，中國永遠不會稱霸、永遠不擴張，絕不會把意志強加於人，中國不謀求勢力範圍，不會和任何人打冷戰與熱戰。」

習近平也說，無論世界格局如何變化，中美和平共處的歷史潮流都不會改變。他還提到，中國從來不賭美國輸，不干涉美國內政，也無意挑戰和取代美國，樂見一個自信開放、發展繁榮的美國，同樣美國也不應賭中國輸，不要干涉中國內政，應該歡迎一個和平、穩定、繁榮的中國。

這場晚宴為美國企業提供直接聽取中國領導人談話的機會，吸引近400人參加，包括美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）等官員與學者，還有多名美國企業高層人士出席，包括蘋果執行長庫克（Tim Cook）、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、貝萊德執行長芬克（Larry Fink）、博通執行長譚（Hock Tan）與美國輝瑞大藥廠執行長博爾拉（Albert Bourla）等人。

只不過分析人士認為，單靠習近平的談話不太可能大幅改變美國企業對中國的信心。美中這兩個超級大國日益激烈的經濟與地緣政治競爭使兩國企業成為對方政府的攻擊目標。