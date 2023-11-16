以色列戰機轟炸哈瑪斯領導人加薩住處　空襲畫面曝光

▲以色列空襲哈尼雅在加薩的住處。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列時報報導，以色列一架戰機在夜間轟炸哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）在加薩地區的住處，並公布空襲影像。這也是以色列軍方首度證實對哈尼雅住所發動攻擊，依據畫面，在空襲轟炸的那一刻，現場爆出巨大火光。

以軍表示，這處住宅是恐怖分子的基礎設施，也是哈瑪斯組織高階成員見面的地點。哈瑪斯此前曾表示，以軍襲擊哈尼雅及其家人的兩處住家。但這次以軍發布影片，首度證實空襲哈尼雅住處。

IDF struck the home of Hamas leader Ismail Haniyeh - who lives in Qatar - in the Gaza Strip. It says the home was "used as terror infrastructure and, among other things, as a meeting place for the senior officials of the organization." pic.twitter.com/axDlpry35p — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 16, 2023

哈尼雅是哈瑪斯領袖，但他並沒有住在加薩，最近這幾年都在卡達過著奢華的生活。

英國《每日郵報》之前曾報導，哈瑪斯是世上最富有的恐怖組織之一，3名最高領袖總身價可能突破100億美元（約新台幣3220億元），在海外過著奢華揮霍的生活，甚至被拍到與美女及酒精為伍，現身高級飯店、外交俱樂部、乘坐私人飛機四處旅行。

▲▼哈尼雅與兒子及其他哈瑪斯高官乘坐私人飛機、入住高級飯店。（圖／翻攝X）

這3人分別是哈尼雅、哈瑪斯國際關係辦公室負責人馬爾佐克（Moussa Abu Marzuk）以及負責管理哈瑪斯的房產及金融交易的馬沙爾（Khaled Mashal）。

哈尼雅被以色列駐美大使館估計資產高達32億美元。他是13個孩子的父親，其中一個兒子還因為擁有大量別墅，在加薩被稱為「房地產之父」。

▲哈尼雅近年都住在卡達。（圖／達志影像／美聯社）

哈瑪斯國際關係辦公室負責人馬爾佐克是哈瑪斯第二號人物，估計身價達30億美元，擁有科羅拉多州大學建築管理碩士學位，曾在美國生活14年，1995年被發現登上恐怖分子觀察名單後，在紐約遭到拘留，2年後被驅逐出境。

67歲的馬沙爾現居卡達，負責管理哈瑪斯的房產及金融交易，身價估計逾40億美元，2022年起一直名列美國制裁名單。他10月7日後對全球猶太人發布威脅，還曾宣稱中國試圖仿效該組織，對台灣發動類似攻擊。

▼馬沙爾據稱也身價不斐。（圖／達志影像／美聯社）