以色列戰機轟炸哈瑪斯領導人加薩住處　空襲畫面曝光

▲以色列空襲哈尼雅在加薩的住處。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合外電報導

以色列時報報導,以色列一架戰機在夜間轟炸哈瑪斯領導人哈尼雅(Ismail Haniyeh)在加薩地區的住處,並公布空襲影像。這也是以色列軍方首度證實對哈尼雅住所發動攻擊,依據畫面,在空襲轟炸的那一刻,現場爆出巨大火光。

以軍表示,這處住宅是恐怖分子的基礎設施,也是哈瑪斯組織高階成員見面的地點。哈瑪斯此前曾表示,以軍襲擊哈尼雅及其家人的兩處住家。但這次以軍發布影片,首度證實空襲哈尼雅住處。

IDF struck the home of Hamas leader Ismail Haniyeh - who lives in Qatar - in the Gaza Strip. It says the home was "used as terror infrastructure and, among other things, as a meeting place for the senior officials of the organization." pic.twitter.com/axDlpry35p