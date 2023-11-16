挺以攻擊醫院！拜登譴責「哈瑪斯犯下戰爭罪」：地底指揮部是真的

▲拜登指控哈瑪斯已犯下戰爭罪。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統拜登和中國國家主席習近平15日在舊金山會晤時，就加薩局勢與當地醫院面臨的危機進行了意見交換，而拜登也指責哈瑪斯在加薩醫院地下設立「指揮部」已犯下戰爭罪。

據CNN報導，以色列軍隊15日以哈瑪斯在醫院地底設立指揮部為由，將坦克開入希法醫院（al-Shifa）的庭院，並對醫院大樓發動攻擊，震驚國際。

儘管哈瑪斯與醫護人員都否認了以軍的說法，但美國依舊力挺以色列，聲稱其情報也顯示哈瑪斯確實在希法醫院進行軍事活動，但美方拒絕透露更多細節。

▲以軍15日對希法醫院發動襲擊。（圖／路透）

拜登15日與習近平就這家加薩最大醫院的危險狀況進行討論後，指控哈瑪斯以醫院作為掩體的行為已犯下戰爭罪，也認可以色列的行動是「合理」的。

他表示，「我們都知道哈瑪斯的數量很多，而且他們也公開了他們可能會再一次襲擊以色列，因此美國已呼籲以色列在打擊哈瑪斯時要無比小心。」

拜登指出，以軍目前正以運送恆溫箱等手段來幫助醫院內的所有人，同時致力於幫助醫護人員與平民脫離危險。他還提及哈瑪斯在10月7日攻以的行為，表示「認為哈瑪斯會就此罷手、不再採取任何行動的想法是不切實際的」。