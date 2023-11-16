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飲料狂加「6瓶眼藥水」下毒　蛇蠍女2年騙光9百萬！殺閨蜜滅口

▲▼現年39歲的潔西（Jessy Kurczewski）被控於2018年10月用眼藥水毒殺好友琳恩（Lynn Hernan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國一名女子將眼藥水摻入飲料中，毒殺多年好友。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國威斯康辛州一名女子涉嫌用6瓶「眼藥水」毒殺好友後，將現場偽裝服藥自盡，並且被查出盜用好友29萬美元（約新台幣925萬元）。美媒指出，女子14日被法庭陪審團判決有罪，包含一項一級謀殺罪與兩項竊盜重罪，法院將於12月7日舉行量刑聽證會。

據美媒《商業內幕》引述《密爾瓦基哨兵報》報導，現年39歲的潔西（Jessy Kurczewski）被指控於2018年10月毒害當時62歲的好友琳恩（Lynn Hernan），她將含有6瓶眼藥水成分四氫唑啉（tetrahydrozoline）的致命飲料拿給琳恩，導致對方喝下後死亡。

據訴訟文件，琳恩被發現在自家「失去意識、沒有呼吸」，胸前還有大量搗碎的藥物，身體左側的盤子上也有藥物碎片。當時潔西還向調查人員表示，自己經常去探望、照顧琳恩，因為她認為好友可能有負面傾向，這段證詞誤導了調查方向。所幸琳恩的親戚要求解剖相驗，最後才透過驗屍報告確定她死因是致命劑量的四氫唑啉。

潔西被捕後起初仍否認犯案，直到經過檢警多達6輪的訊問後才坦承遞給好友有毒的飲料罐。後續調查發現，琳恩在被害死前的長達2年間，一共被潔西騙走多達29萬美元（約新台幣925萬元）積蓄，甚至在死亡當天也被潔西偷走數千美元。

法庭紀錄顯示，沃基肖郡陪審團14日經過將近10個小時的討論後，最終裁定潔西犯有一項一級蓄意謀殺罪與兩項金額逾1萬美元的竊盜重罪，而後續的量刑聽證會將於12月7日舉行。

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Jessy Kurczewski sobbed in court when the judge read out the verdict.

Business Insider 發佈於 2023年11月15日 星期三
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