拜習會仍顯分歧　美媒：歷經「動盪的一年」試圖使溝通重回正軌

記者張寧倢／編譯

美國總統拜登15日與中國國家主席習近平進行會晤，據美聯社報導，這是兩位領導人時隔一年首度面對面會談，期盼歷經動盪的一年之後使溝通重回正軌，並向世界表明儘管美中互為全球經濟競爭對手，但兩國並未陷入贏者全拿的對峙局面。報導稱，雖然習近平希望促進雙方合作，不過前提是要在中國的條件下進行。

美聯社報導稱，自前一次拜登與習近平2022年11月在印尼峇里島G20峰會見面以來，接連因為美國宣稱擊落中國間諜氣球，在台灣議題上的分歧，以及美國政府機構電子郵件疑遭中國駭客入侵等事件，讓原本就令人擔憂的美中關係進一步緊張。

報導認為，對拜登而言，這次拜習會中最令人放心的收穫是，假使任何一方有了擔憂或緊急狀況時可互相聯繫，如同拜登在會後所說，「我們應該拿起電話，打給對方，我們會接聽電話。這就是重要的進展。」拜登表示，領袖之間能清楚相互理解是重要的，不要有誤解或溝通不良，必須確保競爭不會變成衝突。

拜登表示，他與習近平就遏制非法生產芬太尼（fentanyl）與重新建立軍事溝通達成了預期中的協議，軍方高層將恢復對話，尤其是在兩國船隻與飛機之間不安全或違反專業的事件激增等情況下，這是愈趨重要的舉措。但報導指出，這些協議終究將仰賴兩國領導人之間的信任。

▲時隔一年舉行的拜習會。（圖／路透）

一名不願透露姓名的美國官員表示，拜登與習近平在閉門會談中就台灣問題進行重要的來回交鋒，拜登指責中國在台灣周邊大規模軍事集結，而習近平則告訴拜登，他沒有入侵台灣的計畫。另據華盛頓觀察家報，一名美國高官透露，習近平針對2027年或2035年武力侵台的相關報導表示，「沒有這樣的計畫，沒有人跟我討論這個。」

美聯社引述官員說法指出，拜登宣稱美國將致力於繼續協助台灣自衛，並維持對中國潛在攻擊的威懾，同時呼籲中方避免干預明年的台灣大選。這位官員還說，雙方談到台灣部分時「理智」（clear-headed）且「不激烈」。

根據中國官媒央視發布的新聞稿，習近平最關注的是台灣問題以及美國對中國產品和企業的制裁與限制。習近平指出，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題，並敦促美方應該將不支持「台獨」的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。

習近平也希望美方嚴肅對待中方關切，採取行動，取消單邊制裁，為中國企業提供公平、公正、非歧視的環境。他強調，「這個地球容得下中美兩國，我們各自的成功是彼此的機遇。」

美聯社評論，兩位領導人都承認雙邊關係的重要性以及加強協作的必要，不過他們仍顯露出彼此的分歧，即習近平希望可以促進與美國的合作，但前提是要在中國的條件之下進行。

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