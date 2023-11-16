妻腦癌亡！單親父「性侵13歲繼女」生男嬰　大馬重判22年鞭刑15下

▲馬來西亞一名孟加拉籍狼父對13歲繼女性侵，導致對方懷孕。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／綜合報導

馬來西亞南部森美蘭州芙蓉市一名現年44歲的孟加拉籍男子，被指控在妻子罹患腦癌去世之後，性侵當時年僅13歲的繼女，導致她懷孕並產下男嬰，孩子經過DNA鑑定後確認了繼父獸行。更令人髮指的是，這名繼父不僅矢口否認，竟反控是繼女逼迫他發生性行為，最終法官重判男子22年有期徒刑與15下鞭刑。

根據中國報、南洋商報等外媒報導，現年44歲的巴布胡申被指控於2020年2月性侵當時年僅13歲的繼女多達4次，觸犯了馬來西亞刑事法典376B條文，此罪名可判處10年以上、30年以下的有期徒刑與鞭笞。

令人氣憤的是，受害者生母2018年因罹癌病逝，巴布胡申作為繼父，本該在妻子過世之後扶養與照顧繼女，卻反而對她伸出狼爪，甚至導致繼女懷孕後產下一名男嬰。檢方表示，男嬰的DNA親子鑑定結果確認了與巴布胡申為親子關係，但巴布胡申在自我辯護的法庭環節中全盤否認犯行。

報導指出，巴布胡申辯稱案發當天自己外出前往柔佛州，自認是盡責的父親，沒有涉及性侵，反而「是繼女逼我的（發生性行為）」。他還說，如果真的有性侵，為什麼他帶繼女去診所看病時，她沒有揭露一切，村民和親戚們也沒人知情。他最後更以「還有另外4名孩子要養」為由，要求法庭釋放他。

檢方表示，假如受害人未懷孕，或是沒有被校方發現與揭發的話，被告絕對會繼續這類獸行，受害人不僅教育權受損，如今更被迫成為單親媽媽，因此向法官求處重刑。芙蓉市地方法庭法官15日宣布判處被告22年有期徒刑，同時鞭笞15下。