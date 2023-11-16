法國女25次乳癌治療　醫生竟「搞錯邊」恐增癌擴散風險

▲法國婦女接受乳癌治療時竟被醫生標記錯患部，誤將健康的一邊當作治療目標。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

法國近日發生一起嚴重醫療失誤，一名女子在經歷25次乳房放射之後，醫方才驚覺「治療錯邊」，誤將女子健康的乳房標記成患部，這恐將造成癌症面臨擴散的風險，目前正緊急補救治療中。

根據外媒報導，法國都爾市（Tours）一名婦女在布雷托諾醫院（Hôpital Bretonneau）進行乳癌放射性治療，預計全療程共28次，不過醫院卻在進行第25次時才發現「搞錯邊」。

法國國家核安全局（ASN）收到醫院報告後發現，因為診斷報告及實際病情不符，造成醫師標記錯患部，導致醫療人員將健康的乳房當作治療目標，恐將造成女子面臨癌症擴散的風險，造成罹患「放射誘發癌症」的風險；不過女子得知後仍選擇相信醫療團隊，從新展開新的治療療程。目前法國國家和安全局正針對這起疏失進行調查及了解。

據報導，該間醫院並非首次出包，近一年前就有一位患者接受耳部放射性治療時，腫瘤及放射部門也犯了類似錯誤，所幸在患者第一次接受療程時就發現了錯誤，盡快修正。

另外，2016年在巴黎郊區的克雷醫社區醫院中心也發生相同事件，一名婦女接受了22次的乳房放射性治療，直到丈夫發現她健康的乳房周圍發紅才得知醫生搞錯。

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