拜登重申台海和平重要性　呼籲中國克制台海軍事行動

▲美國總統拜登與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）

中央社記者江今葉華盛頓15日專電

美國總統拜登今天向中國國家主席習近平表示，美國一中政策不變，反對任何一方片面改變現狀，期待和平解決兩岸分歧，台海和平穩定符合世界利益。他也呼籲北京克制在台海及其周邊地區的軍事活動。

拜登（Joe Biden）今天與習近平舉行雙邊會談，雙方就打擊芬太尼、恢復軍事對話、人工智慧（AI）、氣候變遷、伊朗、台灣等議題交換意見。

根據白宮公布的對話紀要，拜登與習近平在部分關鍵議題取得進展，同意恢復雙邊合作、打擊全球非法藥物製造與販運，並成立工作小組就打擊毒品進行持續溝通與司法合作。兩人也同意恢復高階軍事交流，並恢復戰區指揮官間的電話聯繫。

在重要區域與全球挑戰方面，拜登重申美國捍衛印太盟友的堅定承諾，以及對航行自由、遵守國際法、維護南海與東海和平穩定、朝鮮半島完全無核化的持久承諾。

美國也會與盟友和夥伴持續支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略，及對以色列對抗恐怖主義權利的支持，拜登也強調所有國家利用其影響力防止衝突升級與擴大的重要性。

拜登並表達對中國在新疆、西藏與香港侵犯人權行為的擔憂，以及處理美國公民在中國遭到拘留或禁止出境事件是當務之急。他也說對中國不公平貿易政策、非市場經濟做法，還有持續針對美國企業的懲罰性行動擔憂。

在台灣議題方面，拜登強調，美國一個中國政策不變，也重申反對任何一方片面改變現狀，期待和平解決兩岸分歧，台海和平穩定符合世界利益。他並呼籲北京，克制在台灣海峽與其周遭區域的軍事活動。

拜登與習近平也達成共識，在明年初進一步大幅增加定期航班，兩人也鼓勵擴大教育、學生、年輕族群、文化、體育與商業交流。