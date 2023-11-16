50歲男「開車衝撞」以色列駐日大使館圍欄　右翼團體成員遭逮捕

▲一輛黑色轎車16日上午衝撞以色列駐日本大使館附近道路的柵欄。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

以色列駐日本大使館附近稍早發生一起事故！一輛輕型轎車衝撞道路旁的柵欄，導致警視廳一名機動隊員受傷，目前警方已經將該輛轎車的駕駛逮捕，研判為右翼團體的成員。

根據日媒《日本放送協會》、《每日新聞》，位於日本東京都千代田區二番町的以色列駐日本大使館附近，稍早於今日（16）上午11時（台灣時間上午10時）發生衝撞事故，一輛外觀為黑色的輕型轎車衝撞道路旁用來防止衝撞的柵欄，導致一名警視廳的機動隊員左手受傷。

警方事後以妨礙公務等罪嫌逮捕該名駕駛，為一名來自右翼團體的50多歲男性。

從《日本放送協會》直升機空拍影像可以看到，黑色輕型轎車衝撞到路旁的柵欄後停了下來，而以色列駐日本大使館便位於事故地點東南方，直線距離僅100公尺，該輛事故車的左側為警方所設置用來管制通行的柵欄，該柵欄似乎是用來防止衝突。

一間中華料理餐廳的店員剛好目擊事故發生，餐廳距離以色列駐日本大使館僅約100公尺。該名店員表示，「一輛輕型轎車突然衝撞大使館附近道路旁設置的柵欄，大概上午11時（10時50分）傳出衝撞聲響，一名男性警官在柵欄附近受傷，甚至還流出鮮血，至於黑色轎車則在衝撞後停了下來。」

目前警方正在調查更詳細的事故原因。