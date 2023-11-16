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聯合國安理會決議闖關成功！呼籲延長人道停火　確保人員進入加薩

▲▼世衛組織秘書長譚德塞向聯合國安理會匯報包括巴勒斯坦在內的中東局勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲世衛組織秘書長譚德塞向聯合國安理會匯報包括巴勒斯坦在內的中東局勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月7日突襲以色列，以色列國防軍輪番空襲加薩走廊，並投入地面作戰。國際社會普遍對於以軍轟炸加薩醫療設施的行為不能苟同。聯合國安理會針對以巴衝突5度闖關決議，終於以12張贊成票達成決議，呼籲緊急延長人道主義停火期間，允許相關救援人員順利進入加薩。

根據《衛報》，聯合國安理會於當地時間15日晚間，成功通過該項由馬爾他起草的決議，該項決議內容為「呼籲」緊急延長加薩走廊人道主義停火期間，在加薩建立人道走廊，確保各方救援人員暢通進入加薩走廊，同時敦促各方遵守國際人道法律保護平民，尤其是兒童更須受保障，並禁止挾持人質。

雖然該項決議最終以12票通過，不過美國、英國兩個擁有否決權的國家卻投下棄權票，理由是儘管他們支持強調人道主義救濟，但因為決議中並未明確批評掀起戰端的哈瑪斯，因此無法完全支持；而俄羅斯也投下棄權票，理由是內文並未提及立刻停火，而這應該是決議內容的首要任務。

隨著該項決議以12張贊成票通過，是自從2016年以來聯合國就以巴衝突所通過的第一項決議。

至於以色列外交部則表示拒絕該項決議。

報導指出，聯合國安理會決議在理論上具有法律上的約束力，不過普遍被忽視，其政治意義在於美國願意支持延長人道主義停火的呼籲，從而對其親密盟友之一的以色列施加壓力，至於美國在此次決議中棄權的決定，可能反映出對以色列的失望，包括對於以軍襲擊加薩境內最大的醫療設施－希法醫院。

該項決議還呼籲，應立即無條件釋放被哈瑪斯和其他組織扣押的所有人質。

對此，國際非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）表示，「美國終於停止了在以巴問題上，使安理會陷入癱瘓的行動。因此，這項關於加薩兒童困境的決議可以持續向前推進。這無疑是對以色列當局的一個警鐘，全球、甚至是盟友的擔憂都是強烈的。」

據悉，先前4次關於加薩走廊停火的決議中，巴西起草的決議案被美國否決，而美國起草的決議案則被俄羅斯、中國否決，至於俄羅斯所起草的2項決議未能獲得最低限度的支持票。

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