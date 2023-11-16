南韓總統尹錫悅岳母「偽造餘額證明」　有期徒刑一年定讞

▲南韓總統尹錫悅的岳母崔銀順7月21日在二審遭到「當庭羈押」，為此倒地痛哭失聲。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅現年77歲的岳母、第一夫人金建希的母親崔銀順，先前因在土地交易時涉嫌偽造戶頭餘額證明，2021年一審時遭判處1年有期徒刑，在她提出上訴後，二審於今年7月召開，因為法官認定有逃亡串證之虞，因此慘遭當庭羈押，如今三審的判決結果出爐，維持1年有期徒刑定讞。

根據《韓聯社》，南韓大法院（最高法院）3部今日（16）針對崔銀順涉嫌偽造銀行戶頭餘額證明一案做出三審的最終判決，主審法官李興九維持原審（二審）的判決結果，判處1年有期徒刑定讞。先前崔銀順遭以涉及偽造私文書、行使偽造文書、違反不動產實名法等罪嫌起訴。

崔銀順（최은순，前譯崔恩順）曾於2013年4至10月購入京畿道城南市島村洞土地的過程中，涉嫌4次偽造銀行戶頭餘額證明，聲稱在銀行戶頭放款349億韓元（約新台幣8.3億元）；2013年8月，更和同夥安某涉嫌針對島村洞土地相關提出合約金返還請求訴訟，期間更向法院遞出偽造的戶頭餘額證明，聲稱餘額達100億元（近新台幣2.4億元）。

崔銀順2013年10月在購入島村洞的土地時，將所有權移轉登記至自己名義信託的公司、另一半則以安某女婿的名義登記，此舉明顯涉嫌違反《不動產實名法》。

崔銀順今年7月在二審遭到當庭羈押後，曾於上個月向法官提出保釋請求，要求在不受羈押的狀態下出庭受審，今日遭到大法院一併駁回。若崔銀順入獄期間未獲得假釋或赦免，則必須在獄中服刑至明年7月。另外，安某也被以同樣罪嫌，今年1月在一審被判處1年徒刑，在提出上訴後，目前仍由首爾高等法院審理中。

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