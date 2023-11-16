女性獨居「回家別立刻開燈」！她被陌生男跟蹤　靠這動作逃一劫

▲25歲的瑪莉分享親身經歷，提醒獨居者回家後不要立刻開燈。（圖／翻攝TikTok@heyitsmaryalice）



記者吳美依／綜合報導

現居美國芝加哥的瑪莉（Mary Alice）呼籲，獨居者回家後「千萬不要立刻開燈」。她有一次遭陌生男子跟蹤，安全進入家門後，刻意沒有馬上開燈，而是在黑暗中查看門口監視器，竟發現對方在外頭鬼祟徘徊，等著確認落單女子究竟住在哪一戶。

瑪莉在一段TikTok影片中表示，「當你在晚上回家時，進到公寓不要立刻開燈，尤其如果人們能從街上看見你家窗戶的時候。因為如果有人跟蹤你回家，他們就會知道你住在哪一間公寓。」

瑪莉早上出門前，發現一名素未謀面的男子在公寓附近閒晃，立刻產生不好的預感。她下班回家後，一下車就被同位男子主動攀談，提醒車頭燈故障，「我說『噢對啊，我知道，我只是需要抽時間去修理』」，接著趕緊結束對話，回家後立刻鎖門，但沒有馬上開燈。

確認自己安全後，瑪莉決定透過監視器觀察門外狀況，竟發現「他站在距離我公寓非常近的街上，盯著我的公寓看」，還一度躲到路邊停車格的汽車後方，守候至少5分鐘才離去。

瑪莉已經不是第一次遇到類似情況，如今只要想到對方知道自己住在哪棟公寓大樓、開著什麼樣的車，就不免感到擔憂。她甚至躲在浴室裡拍影片，因為這是家裡唯一沒有窗戶的房間，「我厭倦了像個獵物般的感受。」

瑪莉早在3月底就發布這部影片，但內容持續發酵，並於本周獲得爆炸性討論。許多網友對這段經歷感到震驚又恐怖，同時也很感謝提醒，「這就是為什麼我總是不關客廳的電燈」、「永遠都要相信自己的直覺」。

另一些人建議，可以把電燈及音響設定為定時啟動，營造多人同住的錯覺，或者偶爾改變路線，避免總在相同時間回家。更有人建議，乾脆養一隻狗狗。

瑪莉並未詳細說明，當初是怎麼想到「先不要開燈」，也未更新事件後續。但她仍持續分享影片，還介紹過提高住家安全性的門鎖與警報器。