拜習會談到台灣、恢復軍事高層對話　CNBC重點整理一次看

▲美國總統拜登與中國國家主席習近平15日會晤。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登與中國國家主席習近平時隔一年的會晤落幕，拜登稱，與習近平的會談是雙方進行最具建設性與富有成效的討論。CNBC報導整理出這次拜習會的重點，除了美中確定恢復軍事高層對話，還談到台灣、人工智慧與芬太尼、以及貿易與制裁。

美中恢復軍事高層對話

拜登與習近平在在亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會舉行前率先進行時隔一年的會談，美國一直希望恢復軍事溝通，特別是在發生部分中國船隻險些與美軍相撞的事件之後，「任何一方的重大誤判，都可能給像中國這樣的國家或任何其他大國帶來真正的麻煩」。

今年2月初，美國上空發現疑似中國間諜氣球之後，中國國防部拒絕與美國國防部通電話，氣球事件也使美國國務卿布林肯的訪中行程推遲4個多月。在布林肯抵達中國之後，儘管多次提出兩國軍方之間進行直接溝通的必要性，但未能恢復這類會談。

不過就在拜習會結束之後，拜登政府官員透露，在中國國防部長人選出來之後，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）將與此人會面，且作為協議的一部分，美國高階軍事指揮官將與中方人員進行接觸，包括駐夏威夷太平洋部隊的指揮官。

台灣

拜登在會後記者會上重申美國立場，即台灣維持其主權，「我們維持一中政策的共識，我不會改變這一點，這一點不會變動」。

另據中國媒體報導，習近平在雙邊會晤中提到，台灣問題一直以來是美中關係最重要、最敏感的議題，中方重視美方在峇里島會晤中做出的有關積極表態，「美國應以實際行動體現其不支持台獨立場，停止武裝台灣，支持中國和平統一，中國最終會統一，也必然會統一。」

不過習近平也試圖表明中國不準備大規模入侵台灣，未來幾年沒有對台採取軍事行動的計畫，但確實列出「可能使用武力的條件」。作為回應，拜登要求北京尊重台灣的選舉程序。

▲拜登與習近平會談後於費羅麗莊園散步。（圖／路透）

人工智慧、芬太尼（fentanyl）及其他

中國官媒指出，雙方同意建立人工智慧政府間對話、成立禁毒工作組、明年大幅增加兩國之間的航班，並擴大教育、商業、文化等領域的交流。

合成鴉片類藥物芬太尼是一種可讓人上癮的藥物，美國已出現多起服藥過量死亡的案例。拜登在記者會上表示，他與習近平一致認為需要大幅限制芬太尼的生產；美國高階政府官員提到，中國已經對近24間生產芬太尼原料的公司採取行動。

不過在人工智慧方面，官員透露，兩國領導人發表聯合聲明仍太早，且需要防止人工智慧在軍事或核行動中的錯誤使用。

貿易與制裁

拜登政府宣布對中國企業實施出口管制與制裁，以限制美國企業對支持中國軍事的技術做出貢獻。中國官媒指出，習近平在會議上談及出口限制、投資審查和制裁等議題，呼籲美國取消制裁，為中國企業提供非歧視性環境。