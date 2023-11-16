失足掉入機器！英男被當場絞爛慘死　經理未施救還打包碎肉去丟

▲威利斯清理絞碎機時不慎落入機器內而當場絞成碎片。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

英國一名工人在清理絞碎機的過程中不慎落入機器內，當場死亡，但公司經理卻不僅沒施救，還將裝有其遺體的貨櫃載到垃圾場丟棄，而面臨過失殺人罪的指控。

據《每日郵報》報導，2018年9月15日，29歲的威利斯（David Willis）被蒂明斯廢物處理公司（TWS）的經理蒂明斯（Brian Timmins）派去清理絞碎機，不料卻意外掉入機器內部，並在數秒內慘被絞死，還導致機器卡住停擺。

令人震驚的是，蒂明斯發現機器卡住後，曾走近機器視察，也發現了本應站在機器旁的威利斯無故消失，但他卻沒有根據標準作業程序立即關閉機器，甚至還利用挖掘機清除卡住絞碎機的「異物」，並將機器內的「垃圾」載到回收場丟棄。

檢察官表示，蒂明斯在發現威利斯消失後，肯定意識到威利斯可能已掉入絞碎機內死亡，但他不僅未及時施救，事後還將裝有威利斯遺體的廢棄物貨櫃運往垃圾場，顯示蒂明斯是威利斯死亡的直接原因，而TWS也存在系統性的安全缺陷。

蒂明斯隨後被控業務過失致死傷罪（corporate manslaughter），但他否認自己的行為造成了威利斯的死亡。辯方稱，蒂明斯作為TWS的經理確實在確保員工的健康與安全上出現了失誤，但他事發時並不清楚威利斯已死，也不承認自己後來的行為是為了掩蓋過錯與妨礙司法公正。

目前法院已受理這起案件，而審理的時間預計將持續4周。法院將進一步審查公司的安全管理和蒂明斯是否故意掩蓋了事故真相。