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讓恐怖分子無處可躲！以炸毀加薩政府大樓　防長：哈瑪斯已失控制權

▲▼以巴。（圖／翻攝自X）

▲以軍15日炸毀了哈瑪斯在加薩的政府大樓。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

以色列日前誓言要讓加薩成為一個「恐怖組織無處可藏」之地後，派出軍隊進入加薩城的議會廳，網上最近也流出影片，顯示以軍在15日炸毀了哈瑪斯的一座政府大樓，而以色列國防部長更聲稱，哈瑪斯如今已失去對加薩的控制。

綜合《太陽報》等外媒報導，以軍的「戈蘭尼步兵旅」（Golani Brigade）15日晚間公開畫面，聲稱以軍當天成功炸毀了哈瑪斯在加薩城的一座政府大樓，而現場畫面顯示，大樓爆炸後，瞬間就被烈火吞沒，隨後滾滾濃煙直衝天際，嚇得附近的群鳥四處亂飛。

2天前，宣稱要剷除恐怖分子在加薩的每一個藏匿地的以色列國防軍，進入了加薩城的議會大樓，並在哈瑪斯議員過去開會的大廳裡，炫耀式地揮舞以色列國旗合照。這一系列事件發生後，以色列強調將徹底清除哈瑪斯組織，並在加薩北部進行地面攻擊。

▲▼以巴。（圖／翻攝自X）

▲以軍在佔領哈瑪斯議會廳後在內部舉國旗合照。（圖／翻攝自X）

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以軍不會讓哈瑪斯在加薩有藏匿之處，「他們以為我們沒辦法到達加薩郊區，但我們做到了。他們以為我們進不了希法醫院（al-Shifa），但我們做到了。加薩沒有我們到不了的地方，我們會讓他們藏無可藏」。

同日，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）也宣稱，哈瑪斯已失去阻止以軍行動的能力，而以色列的國防軍也正向各個地點推進，「哈瑪斯已經失去了對加薩的控制，而那些恐怖分子也正逃向南方，平民正在搶劫哈瑪斯基地，他們對政府沒有信心」。

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