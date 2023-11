讓恐怖分子無處可躲！以炸毀加薩政府大樓　防長：哈瑪斯已失控制權

▲以軍15日炸毀了哈瑪斯在加薩的政府大樓。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

以色列日前誓言要讓加薩成為一個「恐怖組織無處可藏」之地後,派出軍隊進入加薩城的議會廳,網上最近也流出影片,顯示以軍在15日炸毀了哈瑪斯的一座政府大樓,而以色列國防部長更聲稱,哈瑪斯如今已失去對加薩的控制。

綜合《太陽報》等外媒報導,以軍的「戈蘭尼步兵旅」(Golani Brigade)15日晚間公開畫面,聲稱以軍當天成功炸毀了哈瑪斯在加薩城的一座政府大樓,而現場畫面顯示,大樓爆炸後,瞬間就被烈火吞沒,隨後滾滾濃煙直衝天際,嚇得附近的群鳥四處亂飛。

WATCH: IDF destroys Hamas parliament building in Gaza



Fair use under Clause 27A of Israeli copyright law pic.twitter.com/tQtgPPdJ52