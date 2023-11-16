26歲美女舞者倒家中被勒脖身亡　幾小時後「男友也突然死亡」





▲警方懷疑女子是遭到男友殺害。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

英國26歲女舞者布魯克(Georgia May Brooke)被人發現倒在家中，頸部有遭到勒頸的痕跡，死因為勒頸而引發的心臟驟停，送醫後被宣告身亡，而她傳出死訊幾小時後，與她交往的26歲男友坎農(Luke James Cannon)突然輕生死亡，警方對這起案件展開調查。

事件去年2月4日發生在布拉福(Bradford)，警方在布魯克與坎農雙雙死亡後，隨即對案件展開調查，驗屍發現，布魯克生前曾服用鎮定劑、古柯鹼等毒品，後來遭人徒手勒死，正在了解布魯克遭到坎農攻擊前，2人曾發生性關係，是否與藥物影響有關。

驗屍官同時正在調查，坎農突然對布魯克發動攻擊，是否是蓄意殺人，還是受到藥物影響。本案開庭時，死者的委任律師表示，坎農是否蓄意殺人，關鍵點在於死者是如何死亡的，並指出她在失去意識之前約有10分鐘的時間。

警方在獲得驗屍官意見後，將布魯克的案件定調為「非法殺人」，目前正在調查坎農輕生前，他當天曾前去那裡並做了什麼，同時也在尋找他是否留有遺書或計劃輕生的證據，案件仍在調查中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995