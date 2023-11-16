美軍出手！　驅逐艦在紅海擊落葉門無人機

▲圖為美國海軍阿利·伯克級驅逐艦「湯瑪斯．哈德納號」。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國海軍阿利·伯克級驅逐艦「湯瑪斯．哈德納號」（USS Thomas Hudner）15日在紅海擊落一架據信來自葉門的無人機，依據美國國防部的說法，當時這架無人機正朝該艦的方向飛行。

CNN引述美國國防部周三發布的聲明指出，當時湯瑪斯．哈德納號正穿越紅海國際水域，艦上人員與無人機交手，並擊落這架無人機，以確保美方人員的安全。美軍並未出現傷亡，軍艦也沒有受損。一名官員透露，事發當下，湯瑪斯．哈德納號的位置在紅海南部，隸屬於福特號航空母艦（USS Gerald R. Ford）打擊群。

這是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯自10月7日襲擊以色列以來，美國海軍艦艇第二次在該區域進行攔截。10月中旬，美國海軍卡尼號驅逐艦（USS Carney）執行任務時，在9小時內攔截4枚巡弋飛彈與15架無人機，美國國防部稱，飛彈是由伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）所發射，目標可能是以色列的飛彈和無人機。

就在一周前，美國一架MQ-9死神無人機在葉門海岸被青年運動擊落。與此同時，伊朗支持的武裝力量在該區域不斷發動攻擊。自從10月17日至11月14日，美國及聯軍在伊拉克與敘利亞遭到伊朗撐腰的組織攻擊至少56次。