澳洲18月大男嬰「溺斃後院泳池」　一旁驚見懵懂小孩伴屍嬉鬧

▲澳洲近期屢傳兒童溺水意外。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

澳洲珀斯（Perth）發生悲劇事件，一名18個月大的男嬰在後院泳池溺斃，被發現時臉部朝下漂浮水中。據悉，附近一群孩童對此毫不知情，意外發生時，還懵懵懂懂地嬉鬧玩耍。

7News、太陽報等外媒報導，這起事件發生在12日上午9時20分左右，位於珀斯市中心以南約12公里的梅鐸（Murdoch）。男嬰被發現後，立刻接受現場成人執行的心肺復甦術（CPR），直到醫護趕到並接手，但儘管他被緊急送至菲奧娜．斯坦利醫院（Fiona Stanley Hospital），卻仍回天乏術。

一名西澳大利亞州警方表示，這起溺水事件是個悲劇意外。當地媒體並未透露事故細節，也未說明是否有人會因此遭到起訴。

此前幾天，澳洲皇家救生協會（RLSA）才發起泳池安全運動，呼籲家長注意孩童戲水的潛在危險。該機構數據指出，澳洲每年平均27名五歲以下兒童溺水身亡，而在過去20年的案例中，未滿一歲嬰幼兒更多達222人，占比高達40%。

事實上，珀斯10月才發生類似案例，在市中心以北約13公里的巴爾加（Balga），一名7歲男童在泳池溺斃，被救起時已經失去意識。消息傳開後，當地政府對家長發布警告，呼籲大人們把手機放下，密切關注玩水的孩子。

澳洲皇家救生協會CEO斯卡爾（Justin Scarr）說，家長必須注意到兒童溺水風險增加，「隨著孩子變得越來越好動，他們充滿好奇心且難以預測。保持警惕，並在住家周圍限制他們接觸水源，都是非常重要的。」