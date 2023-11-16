美國同意對南韓軍售AIM-9X飛彈　台灣也曾購買

▲AIM-9X「響尾蛇」空對空飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

近年北韓（朝鮮）高度發展核武與彈道飛彈技術，導致南韓在國防安全上面臨極大威脅。對此，南韓政府要求美國出售AIM-9X「響尾蛇」空對空飛彈。美國國務院公告，已經批准南韓所提出的請求。據悉，我國也向美方購買新款的AIM-9X飛彈。

根據《韓聯社》，美國國防部下屬機構「國防安全局」（DSCA）於當地時間15日公告，表示已經批准南韓政府提出的請求，同意以對外軍售（FMS）的方式向南韓販賣42枚的AIM-9X「響尾蛇」空對空飛彈、10枚的訓練用飛彈，軍售規模達到5210萬美元（約新台幣16億元）。

美國國防安全局指出，南韓在購買AIM-9X「響尾蛇」飛彈並不會遭遇困境，因為販售這些軍事裝備並不會改變地區軍事平衡，「此次（南韓政府）提議的軍售案，透過改善主要同盟國的國防安全，來協助穩固印太地區政治與經濟發展，進而達到呼應美國外交政策目標與國防安全目的。」

據悉，其實美國曾於去年9月宣布，將對台灣軍售100枚AIM-9X「響尾蛇」空對空飛彈、4套戰術導引組件等相關設備，軍售規模達到8560萬美元（約新台幣27.5億元），承諾將陸續在2030年前達成交付。

AIM-9X是由紅外線導引的機載短程空對空飛彈，能夠追擊敵方引擎所排出的熱能。今年2月4日，美軍便曾派出現役最強的F-22猛禽戰機，發射最新一代的AIM-9X「響尾蛇」空對空飛彈，完美擊落疑似來自中國的間諜氣球。韓文版維基百科指出，該系列飛彈最早於1950年代登場，並首次在台灣海峽空戰中使用，並展現實力。

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