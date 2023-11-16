　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

搭校車去托兒所被司機遺忘　巴西2歲童「關車上8小時」昏迷亡

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲2歲男童被遺忘在小巴上至少8小時，被發現時已昏迷不醒，送醫不治。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合外電報導

巴西聖保羅一名2歲男童14日被司機忘在校車小巴上，獨自一人在車上待了8小時，且當天氣溫接近攝氏37度，直到下午要把孩子們送回家時，才發現男童還在車上，早已昏迷不醒，最終送醫不治。

綜合太陽報等報導，2歲男童阿波羅（Apollo Gabriel Rodrigues）14日上午7時左右出門時，還哭鬧著說不想去托兒所，但母親卡莉安（Kaliane Rodrigues）當日要上班，且認為去托兒所會很安全，因此還是讓兒子搭上托兒所的接送小巴。

只不過這也是阿波羅活著的最後一天，他被45歲司機弗拉維奧（Flavio Robson Benes）與助理忘記，獨自一人留在小巴上。當日氣溫接近攝氏37度，且小巴還停放在悶熱的停車場，直到當日下午4時左右，弗拉維奧準備要送孩子們回家時，這才發現阿波羅一整天都待在車上，且陷入昏迷，儘管他趕緊把孩子送去醫院，但到院後宣告不治。

男童母親卡莉安透露，阿波羅平常會坐在車子前方座位，但當日被放在車子後座，因此被遺忘，「每次當我回家，我的兒子總會在，但昨天他卻不在，而且我再也見不到我的兒子了。我要的是正義，我要的只是正義得到伸張。」

校車司機與44歲的露西安娜（Luciana Coelho Graft）已接受警方訊問，案件正在調查中。

ET快訊
退房會帶走哪些備品？「2物」超熱門　房務吐真心話
撂人討公道「2打1」遭反殺！　女友：他長期受欺負
快訊／亞冠中華隊首戰抗日　先發打線出爐！
與王品「同天生日」用餐免費！　他爽吃牛排現賺8756元
64歲胡瓜上空炸出「神背肌」！　網驚：太強了
快訊／山西大樓猛烈大火　已26死
年輕女師胸部無硬塊竟乳癌！　醫提醒「乳房8變化」要警覺
不是東華！他點名「全台最美大學」：偶像劇超愛拍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

緬甸軍政府遭叛軍猛攻！隨時應對緊急狀況　籲民兵做好入伍準備

以色列戰機轟炸哈瑪斯領導人加薩住處　空襲畫面曝光

拜習會仍顯分歧　美媒：歷經「動盪的一年」試圖使溝通重回正軌

女性獨居「回家別立刻開燈」！她被陌生男跟蹤　靠這動作逃一劫

聯合國「連續19年」通過北韓人權決議案　北韓代表痛批脫北者人渣

搭校車去托兒所被司機遺忘　巴西2歲童「關車上8小時」昏迷亡

俄羅斯再部署核導彈　搭載「先鋒」極音速飛彈系統

挺以攻擊醫院！拜登譴責「哈瑪斯犯下戰爭罪」：地底指揮部是真的

澳洲18月大男嬰「溺斃後院泳池」　一旁驚見懵懂小孩伴屍嬉鬧

50歲男「開車衝撞」以色列駐日大使館圍欄　右翼團體成員遭逮捕

錄下老公喝醉時真實反應　被碰會反抗＋狂問：妳誰

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

貓咪「被摸就呼嚕」干擾診斷　獸醫聽診器放頭：聽聽腦子

泰國男騎車引擎沒反應　下秒車身大燃燒成火球

夫妻對拜「先抬頭就做飯」2人搞笑互推逗樂全場XD

人妻酒店歡唱謊稱「在家」　夫上門理論反遭男閨蜜刺殺

河錫辰裸身看著漢江起床　不停吹口哨..被虧「好像大叔」XD

天兵爸害女兒褲子當裙穿 媽看傻警惕：注意豬隊友

鑰匙忘在車廂內拆前盾　車行教你「60秒自救法」

破紀錄！貨輪運1.2噸安毒闖台　警逮8嫌宣布破案...晚間又查獲

緬甸軍政府遭叛軍猛攻！隨時應對緊急狀況　籲民兵做好入伍準備

以色列戰機轟炸哈瑪斯領導人加薩住處　空襲畫面曝光

拜習會仍顯分歧　美媒：歷經「動盪的一年」試圖使溝通重回正軌

女性獨居「回家別立刻開燈」！她被陌生男跟蹤　靠這動作逃一劫

聯合國「連續19年」通過北韓人權決議案　北韓代表痛批脫北者人渣

搭校車去托兒所被司機遺忘　巴西2歲童「關車上8小時」昏迷亡

俄羅斯再部署核導彈　搭載「先鋒」極音速飛彈系統

挺以攻擊醫院！拜登譴責「哈瑪斯犯下戰爭罪」：地底指揮部是真的

澳洲18月大男嬰「溺斃後院泳池」　一旁驚見懵懂小孩伴屍嬉鬧

50歲男「開車衝撞」以色列駐日大使館圍欄　右翼團體成員遭逮捕

故宮國寶毀損、3萬張高階圖檔外流　監察院通過糾正

緬甸軍政府遭叛軍猛攻！隨時應對緊急狀況　籲民兵做好入伍準備

瀕危綠蠵龜現蹤新北瑞芳海域！遨遊畫面曝　動保處籲保持距離

絕子絕孫梯？溜滑梯藏「3大鋼珠」　知情人士揭超狂歷史

LG雙子提前送走的11勝洋投　傳目標回大聯盟

中信盃黑豹旗／平鎮5局扣倒彰藝　四強賽強碰穀保教頭叮嚀

下班快回家！冷氣團開始南下「今天越晚越冷」　周末清晨恐剩10度

李佳穎《此時此刻》演技受肯定！　曝曾試鏡9個月全摃龜

歡迎宴「馬斯克、庫克都來了」　習近平：5年邀5萬美國青少年來華交流

「郭婞淳接班人」黃宜甄世青賽奪金　邱創煥文教基金頒2萬元獎金

詭異！客廳黑狗對空氣狂吠　下秒突往後彈飛「項圈被摘下」

國際熱門新聞

女遊客看海被「閃電擊中」慘死

習近平否認「2027或2035攻台計畫」

緬甸3日遊　一落地就被賣到妓院

拜登：不希望中國以任何方式干涉台灣事務

拜習會結束　拜登：雙方取得真正進展

LIVE／拜習會2.5小時結束！　拜登最新說明

日11歲女童亂丟BB彈　屋主竟殺她父母1死1重傷

拜習會登場　開場談美中競爭意見存在分歧

老婆3年前出軌　男知妻懷孕要親子鑑定

拜習會結束　習：對抗後果誰都不能承受

白宮：拜登將重申助台自我防衛

美國人對以色列支持度大跌9％

Coldplay雅加達開唱　反LGBT團體示威

網美6周海撈30幾萬　整個人都是假的

更多熱門

相關新聞

校車遭追撞6人當場亡　大火濃煙猛竄

校車遭追撞6人當場亡　大火濃煙猛竄

美國俄亥俄州發生重大車禍，一輛載著57人的高中校車遭到半掛式卡車（semi truck）追撞，造成6人當場身亡，另外還有18人受傷送醫。現場畫面顯示，校車後半部遭熊熊大火吞噬，卡車已經完全毀壞，2輛車都冒出濃濃白煙。

泰女「誘司機上床」遭拒　直接偷走計程車

泰女「誘司機上床」遭拒　直接偷走計程車

半個月前被裁員！25歲女回家爽當全職司機

半個月前被裁員！25歲女回家爽當全職司機

童沒錢呆立站牌前　末班車運將霸氣護送返家

童沒錢呆立站牌前　末班車運將霸氣護送返家

另類鼓勵！女兒失業被媽媽僱用當司機日薪90元

另類鼓勵！女兒失業被媽媽僱用當司機日薪90元

關鍵字：

托兒所校車司機

讀者迴響

熱門新聞

女師性侵男童9次　爸爸驚覺有詭抓包

謝祖武給兒19萬後「經濟切割」　謝展榮接《有生之年》還讓爸媽抽成

台灣第一YTR被質疑買訂閱觀看　他傻眼解釋

安親班樓下狂挖礦　1年竊電7千萬

女老師性侵小六男童9次懷孕生子　重判17年半

威力彩今晚飆8.7億　4星座、4生肖財運旺

快訊／大同區街頭清晨爆砍人案！2死1命危

2打1遭反殺雙亡　全滅噴血畫面曝

林襄被控「丟臭酸雞湯」在她座位！

身分證含「1、2」2碼免費喝拿鐵

女遊客看海被「閃電擊中」慘死

桃園女淫師性侵小六男童　教育局：終身不得聘任

限女雅房變砲房！室友激戰砲友　廁所嘉明味撲鼻

96歲老爺爺獨站街邊賣饅頭　原因逼哭7千人

即／嫩妻上酒店！夫衝包廂被反殺　2男聲押禁見

更多

最夯影音

更多
錄下老公喝醉時真實反應　被碰會反抗＋狂問：妳誰

錄下老公喝醉時真實反應　被碰會反抗＋狂問：妳誰
三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

貓咪「被摸就呼嚕」干擾診斷　獸醫聽診器放頭：聽聽腦子

貓咪「被摸就呼嚕」干擾診斷　獸醫聽診器放頭：聽聽腦子

泰國男騎車引擎沒反應　下秒車身大燃燒成火球

泰國男騎車引擎沒反應　下秒車身大燃燒成火球

夫妻對拜「先抬頭就做飯」2人搞笑互推逗樂全場XD

夫妻對拜「先抬頭就做飯」2人搞笑互推逗樂全場XD

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面