搭校車去托兒所被司機遺忘　巴西2歲童「關車上8小時」昏迷亡

▲2歲男童被遺忘在小巴上至少8小時，被發現時已昏迷不醒，送醫不治。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合外電報導

巴西聖保羅一名2歲男童14日被司機忘在校車小巴上，獨自一人在車上待了8小時，且當天氣溫接近攝氏37度，直到下午要把孩子們送回家時，才發現男童還在車上，早已昏迷不醒，最終送醫不治。

綜合太陽報等報導，2歲男童阿波羅（Apollo Gabriel Rodrigues）14日上午7時左右出門時，還哭鬧著說不想去托兒所，但母親卡莉安（Kaliane Rodrigues）當日要上班，且認為去托兒所會很安全，因此還是讓兒子搭上托兒所的接送小巴。

只不過這也是阿波羅活著的最後一天，他被45歲司機弗拉維奧（Flavio Robson Benes）與助理忘記，獨自一人留在小巴上。當日氣溫接近攝氏37度，且小巴還停放在悶熱的停車場，直到當日下午4時左右，弗拉維奧準備要送孩子們回家時，這才發現阿波羅一整天都待在車上，且陷入昏迷，儘管他趕緊把孩子送去醫院，但到院後宣告不治。

男童母親卡莉安透露，阿波羅平常會坐在車子前方座位，但當日被放在車子後座，因此被遺忘，「每次當我回家，我的兒子總會在，但昨天他卻不在，而且我再也見不到我的兒子了。我要的是正義，我要的只是正義得到伸張。」

校車司機與44歲的露西安娜（Luciana Coelho Graft）已接受警方訊問，案件正在調查中。