聯合國「連續19年」通過北韓人權決議案　北韓代表痛批脫北者人渣

▲北韓駐聯合國大使金成痛批脫北者為「人渣」。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

聯合國大會第三委員會於當地時間15日在美國紐約總部召開，全員一致通過「北韓（朝鮮）人權決議案」，為連續19年通過此案。此次由歐盟（EU）成員國所主導的決議案，內容雖和去年大致相同，不過今年卻多出禁止強制遣返脫北者的內容。對此，北韓駐聯合國代表當場痛批脫北者為人渣。

根據《韓聯社》，聯合國大會第三委員會一向負責人權問題，當地時間15日全體一致通過北韓人權決議案，為2005年以來連續19年通過此案，預計隔天將送交聯合國大會表決，隨著北韓在新冠疫情結束後重新開放邊境，決議案也因此多出新的內容，呼籲應禁止強制遣返脫北者。

該決議案表示，「所有成員國強烈呼籲，應該尊重『禁止強制遣返（脫北者）原則』，尤其是重新開放（和北韓）間邊境上的移動之後」；同時呼籲，應該遵守聯合國禁止酷刑公約。

據悉，自從杭州亞運閉幕後，中國10月8日將滯留在遼寧省、吉林省的600名脫北者，從吉林省朝鮮族延邊自治州琿春市、圖們市等邊境城鎮遣返回北韓。北京當局認為，中國境內並不存在什麼脫北者，只有因經濟因素而非法滯留在中國的北韓公民，因此拒絕以「難民」身份看待脫北者。

▲脫北者團體與人權運動團體今年9月曾在首爾中國駐韓大使館前，就「遣返脫北者」議題向中方表達抗議。（圖／達志影像／美聯社）

另外，決議案還提及北韓為了籌措研發核武與導彈的資金，以強制人民勞動的手段蹂躪人權，同時列舉出北韓透過政治犯收容所侵害女性、兒童、身心障礙者的人權的案例，以最嚴厲的措詞譴責北韓具組織性、且廣泛侵害人權的行徑。

針對聯合國第三委員會通過北韓人權決議案，北韓駐聯合國大使金成以強烈的措詞痛批，「全部都是一派謊言！這些每年通過的造假內容，全是美國的挑釁、美國的陰謀」。

金成在發言時，將脫北者形容為「人渣」（인간쓰레기），表示這些脫北者其實在北韓境內是犯人的身分，聲稱脫北者幾乎是在祖國（北韓）犯罪後，背棄家庭、遠走高飛的罪犯。

金成也強調，北韓制定政策時總是以人民為優先，在社會每個領域實施以民為本的政策，因此根本不可能存在美國、西歐所聲稱的「侵害人權」的問題；他反倒認為，美國和西歐在以色列軍攻擊加薩走廊的問題上，抱持著雙重標準的態度。